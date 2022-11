Benjamin Denzer bleibt an der Spitze

Main-Tauber-Kreis. Die Mitglieder des FDP-Kreisverbandes im Main-Tauber-Kreis kamen jüngst zu ihrer turnmäßigen Kreismitgliederversammlung in Königheim zusammen. Auf der Tagesordnung standen insbesondere die Neuwahlen des gesamten Vorstandes.

Kreisvorsitzender Benjamin Denzer begrüßte die zahlreichen Mitglieder und dankte der Winzerfamilie Schmidt für deren langjährige Gastfreundschaft. „Für uns Freidemokraten ist Eure gute Stube fast schon wie ein zweites Zuhause,“ machte Denzer deutlich.

Rückblick auf Wahlen

In seinen Ausführungen zur politischen Lage in Kreis, Land und Bund sowie dem damit verbundenen Rückblick auf die vergangene Amtsperiode ging er zunächst auf die erfolgreich bestrittenen Landtags- und Bundestagswahlen ein. „Wir haben nicht nur an Prozenten dazu gewonnen, sondern erfreulicherweise auch einen enormen Zuwachs an neuen und insbesondere jungen Mitgliedern zu verzeichnen.“

Deutlich sichtbar werde dies durch die erfolgte Aktivierung von Stadt- und Ortsverbänden, sowie beispielhaft in der erfolgreichen Neugründung eines eigenen Kreisverbandes der Jungen Liberalen (JuLis). Diese Entwicklung gelte es auch für den neuen Kreisvorstand im Main-Tauber-Kreis zu verstetigen und weiter voranzutreiben.

Die personelle und inhaltliche Verbreiterung der Partei im Landkreises bilde zudem die beste Basis für die 2024 anstehenden Kommunal- und Europawahlen, skizzierte der FDP-Kreisvorsitzende die Marschroute für die kommenden Monate.

Inhaltlich ging Denzer hart mit der in Stuttgart regierenden grün-schwarzen Landesregierung ins Gericht. Dieses Land werde weiter unter Wert regiert, so Denzer. Wenn man einen Blick auf die Ergebnisse der jüngsten Bildungsrankings werfe, so werde mehr als deutlich, dass „The Länd“ dabei besser als „The Elend“ zu bezeichnen sei.

Die Resultate dürften die Politik gerade auch vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession nicht ruhen lassen, fand er. Als bis dato erfolgreiches Exportland werde Bildung für Baden-Württemberg zurecht stets als wichtigste Ressource beschrieben. Dann dürfe man sich in Stuttgart im Ländervergleich nicht mit einem Platz im hinteren Mittelfeld mit der Tendenz zu den Abstiegsplätzen zufriedengeben.

Bildungspolitik sei klassische Länderkompetenz und ausgerechnet hier habe Grün-Schwarz nicht zuletzt mit Blick auf die Realschulen und das Berufsschulwesen einen Scherbenhaufen angerichtet, so Denzer.

Auch mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur und den Ausbau der Digitalisierung sei Baden-Württemberg alles andere als ein Musterländle. Besonders im ländlichen Raum werde dies deutlich. Auch beim Schienenverkehr, der doch eigentlich das Herzstück einer grünen Energiewende sein sollte, hapere es an allen Ecken und Enden.

Die derzeitige Situation auf der Tauberbahn spotte jeder Beschreibung, übte Denzer harsche Kritik. Für die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler sei die Situation ein unhaltbarer Zustand. „Ich fordere den federführend zuständigen grünen Ressortminister Winfried Hermann und sämtliche Wahlkreisabgeordnete des Main-Tauber-Kreises mit allem Nachdruck dazu auf, endlich aktiv zu werden, und den Vorschlag des Crailsheimer FDP-Landtagsabgeordneten Stephen Brauer aufzugreifen, so zeitnah wie nur irgend möglich mit allen Beteiligten einen „Runden Tisch zur Zukunft der Tauberbahn“ einzurichten“, stellte Denzer unmissverständlich klar.

Mit Blick auf die Ampel in Berlin sparte der Freidemokrat durchaus nicht an Selbstkritik. „Wir müssen uns als FDP immer wieder aufs Neue hinterfragen, ob gerade in diesen weltpolitisch enorm herausfordernden Zeiten in dieser Konstellation tatsächlich die richtigen Weichenstellungen für das Land getroffen würden.“

Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion und Werbacher Gemeinderat Albrecht Rudolf ging auf die Arbeit in den Gremien ein. Die kommunale Familie stehe in den kommenden Jahren vor massiven Herausforderungen.

Priorisierung der Projekte

Umso wichtiger sei im Hinblick auf die zu erwartenden deutlich eingeschränkten finanziellen Spielräume eine rechtzeitige Priorisierung innerhalb der Verwaltungsebenen auf zentrale Projekte. Der FDP-Kreisfraktionschef nannte beispielhaft die Themenfelder Gesundheitswesen, Verkehrs- und Digitalinfrastruktur sowie den gesamten Bildungsbereich.

Bei den Neuwahlen wurden Benjamin Denzer mit großer Mehrheit zum FDP-Kreisvorsitzenden wiedergewählt. Schatzmeister bleibt Wolfgang Schumacher. Zu Denzers weiteren Stellvertretern wählte die Versammlung ebenfalls einmütig Susanne Löffler aus Wertheim, Ingo Brudereck aus Tauberbischofsheim, der zugleich auch im Amt des Kreisgeschäftsführers bestätigt wurde, Kurt Breitenstein aus Lauda-Königshofen und Jürgen Vossler aus Weikersheim.

Neu in die Riege der stellvertretenden Kreisvorsitzenden ist der aus Bad Mergentheim stammende Student Mirwais Wafa. Wafa, der auch den Kreisvorsitz der JuLis innehat, freute sich, dass drei weitere Jungliberale künftig im FDP-Kreisvorstand vertreten sein werden.

Dieses Votum mache deutlich, dass die Stimme der jungen Generation in den Gremien und bei den Entscheidungen der Kreis-FDP eine wichtige Rolle in der Zukunft spiele, so Wafa. fdp