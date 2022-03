Benefizkonzert am 8. April in Bronnbach zugunsten Ukraine-Geflüchteter

Bronnbach. Ein Benefizkonzert, bei dem Spenden für Geflüchtete des Krieges in der Ukraine gesammelt werden, findet am Freitag, 8. April, um 18 Uhr im Josephsaal im Kloster Bronnbach statt. Veranstalter ist der Verein „Willkommen in Wertheim“. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez übernommen.

Für das Programm, das von Hans-Peter Otterbach organisiert wurde, konnten verschiedene Musiker gewonnen werden: Den Anfang macht das „Onyx Piano Duo“ aus Würzburg, bestehend aus Jonas Gleim und Marie-Thérèse Zahnlecker. Gemeinsam wollen sie das Bewusstsein für die unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten am Klavier schärfen.

Es folgt ein Vortrag der südkoreanischen Musikerin Jiyeon Kim am Cello. Sie studierte unter anderem in Wien, Hannover und Mainz. Sie erhielt zahlreiche Preise als Solistin und Kammermusikerin. Begleitet wird sie von Frédéric Otterbach am Flügel. Otterbach wurde 1998 in Crailsheim geboren und wuchs in Wertheim auf. Er studiert an der Hochschule für Musik in Würzburg. Er hat einen Schwerpunkt auf die Kammermusik gelegt. Er nahm bereits an mehreren Meisterklassen teil und erhielt zwei Mal ein Stipendium beim Symphonie Orchestra des Bayerischen Rundfunks. Auf der Geige wird der Violinist Ibrayim Bairam-Ali die Zuhörer verzaubern.

Den Abschluss bilden einige Stücke aus dem Werk „Der kleine Prinz“ des ehemaligen Würzburger Musikprofessors Andras Hamary.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden gehen zu Gunsten der Flüchtlingsarbeit vor Ort in Wertheim.