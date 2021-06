Bei Niesanfall mit Gegenverkehr kollidiert

Bad Mergentheim. In Bad Mergentheim geriet am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Audi in den Gegenverkehr. Der 22-Jährige fuhr gegen 17 Uhr auf der Breslauer Straße, als er plötzlich niesen musste. Dabei verriss der junge Mann nach Polizeiangaben das Steuer und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstanden an den Fahrzeugen Schäden in Höhe von rund 8 500 Euro. Da der Audi nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.