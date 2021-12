Bei Mulfingen: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Mulfingen. Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochabend in Mulfingen sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Gegen 21.20 Uhr war ein 32-Jähriger auf der Landesstraße aus Richtung Dörzbach kommend in Fahrtrichtung Mulfingen unterwegs. An der Einmündung auf die Landesstraße 2249 wollte der Mann nach links in Richtung Hollenbach abbiegen. Zeitgleich fuhr ein entgegenkommender 66-Jähriger mit seinem Kombi von Mulfingen kommend in Richtung Dörzbach. Der 32-Jährige prallte beim Abbiegen frontal mit seinem Skoda auf den anderen Pkw. Rettungswagenbesatzungen brachten beide Personen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 18 000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort. pol