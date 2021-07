Begriff Solidarität wird groß geschrieben

Main-Tauber-Kreis. Zu einer Spendenaktion zugunsten des VdK-Kreisverbandes Ahrweiler rufen der VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim Vorsitzender Kurt Weiland auf.

Auch der VdK-Kreisverband Ahrweiler wurde ein Opfer der Hochwasserereignisse, bei denen er nach deren kompletten Zerstörungen seine Geschäftsstelle verloren hat. In einem Telefongespräch mit dem zuständigen Landesverband hat Kurt Weiland besprochen, wie der VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim helfen könne. „Der Wiederaufbau wird Monate in Anspruch nehmen. Doch in dieser Zeit benötigen Mitglieder und Ratsuchenden sozialrechtliche Unterstützung und Beratung“, erklärte Weiland.

„In diesem Telefonat haben wir uns verständigt, dass wir gegebenenfalls auch Sachspenden zur Verfügung stellen. Diesbezüglich erwarten wir ein Signal des dortigen Landesverbandes“, berichtete der VdK-Kreisvorsitzende. Der VdK und die Akteure im Ahrtal seien derzeit nicht einmal per Telefon erreichbar. „Wir werden daher eng den Kontakt zum Landesverband halten, um den Kollegen und Mitgliedern in der dortigen Region weiter zu helfen.“

Darüber hinaus ließ er sich in einer Vorstandssitzung des Kreisverbandes einen beachtlichen Spendenbeitrag als Solidarhilfe für den VdK-Kreisverband Ahrweiler genehmigen. Zudem sprach Weiland in einer Sitzung mit den 21 Ortsverbänden die Bereitstellung weiterer Geldspenden an. „Die Sachspenden sollten Ende dieser Woche bei mir eingegangen sein“, betonte er.

Unterdessen sind neben der Geldspende des Kreisverbandes bereits auch andere Zuwendungen wie etwa seitens des Ortsverbandes Umpfertal Boxberg nach vorheriger Zustimmung aller Vorstandsmitglieder eingegangen. „Außerdem haben wir an unsere Ortsverbände eine Mail weitergeleitet, in der explizit dringend benötigte Sachspenden aufgelistet sind“, teilte Weiland mit. „Zusätzlich hat sich der VdK-Landesverband der Aktion unseres Kreisverbandes angeschlossen.“

„Selbstverständlich können sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder unsere Spendenaktion unterstützen und den Betrag auf das Konto des Kreisverbandes überweisen“, hob Weiland hervor. „Bitte jedoch keine Kleidung und Ähnliches spenden, da man mit der Sortierung nicht mehr nachkommt. Aber die in dieser Liste genannten Materialien werden ganz dringend gebraucht“, erläuterte er.

Dazu zählen besonders Wasser, lange haltbare oder direkt verzehrbare Lebensmittel, Babynahrung, Tierfutter, Körperpflege- und Damenhygieneartikel, Toilettenpapier, Windeln, rezeptfreie Medikamente, Verbandsmaterial, Einweggeschirr und -besteck, Kabeltrommeln, Lampen und Strahler, Batterien, Werkzeuge, Eimer, Besen und Schaufeln sowie Gummistiefel. Wer etwas spenden möchte, kann diese Sachen gut und sicher in einem Karton mit Beschriftung verpackt am Freitag, 30. Juli von 14 bis 17 Uhr bei Kurt Weilands Firma in deren Betriebshof (Poststraße 2b in Lauda) abgeben.

Geldspenden können auf das Konto des Kreisverbandes Tauberbischofsheim, IBAN DE 14 6735 2565 0003 0039 36 mit dem Betreff „Wiederaufbau des VdK Ahrweiler“ überwiesen werden. pdw

