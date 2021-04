Main-Tauber-Kreis. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe „AVdual“ haben sich zur digitalen Arbeitssitzung getroffen und sich besonders zu Themen wie Praktikumsplatzversorgung, Akquise neuer Praktikumsbetriebe, Ausbildungsplatzsituation und berufliche Orientierung ausgetauscht.

Seit dem Schuljahr 2020/21 bieten drei Berufliche Schulen im Kreis den Bildungsgang „AVdual“ an: das Berufliche Schulzentrum in Wertheim, die Gewerbliche Schule in Tauberbischofsheim und die Berufliche Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung in Bad Mergentheim. Mit der Einführung wurde eine regionale Steuerungsgruppe gebildet, die am Übergangsprozess Schule und Beruf beteiligt ist.

„AVdual“ ist ein neuer Bildungsgang an Beruflichen Schulen für Schüler mit oder ohne Schulabschluss im Anschluss an den Besuch einer allgemeinbildenden Schule. Der Fokus liegt auf der beruflichen Bildung und Ausbildungsvorbereitung. Durch den hohen Praxisbezug sollen die Jugendlichen am Ende des Schuljahrs direkt in eine Berufsausbildung kommen. Es kann auch unterjährig mit der Ausbildung begonnen werden. Unterstützt werden die Jugendlichen auf ihrem Weg von „AVdual“-Begleitern. Sie stehen den Schülern in allen Themen rund ums Betriebspraktikum zur Seite. Zudem helfen sie bei der Ausbildungsplatzsuche und fungieren als Ansprechpartner für die Praktikumsbetriebe.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, junge Menschen gezielt zu fördern und ihnen den Einstieg ins Berufsleben und somit in ihre persönliche Zukunft zu ermöglichen“, sagt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien auch hier spürbar. Die Berufliche Orientierung an den Schulen habe nicht wie gewohnt stattfinden können. Die Suche nach Praktikumsplätzen und die Kontaktaufnahme zu Ausbildungsbetrieben seien schwieriger geworden.

Daher wirbt Dezernent Müssig bei den Betrieben, weiterhin Praktikumsplätze für „AVdual“ anzubieten. „Durch die Bereitstellung von Praktikumsplätzen tragen die Betriebe nicht nur zur Vermittlung der Jugendlichen in eine Ausbildung bei, sondern nutzen im Gegenzug auch die Chance, künftige Auszubildende für ihren Betrieb zu finden“, informiert Müssig.

Weitere Vorteile für die Arbeitgeber sind neben der Vergrößerung des Bewerberkreises für Ausbildungsangebote auch die Chance auf eine Verringerung der Zahl an Ausbildungsabbrechern und die umfangreiche Förderung der Schüler zur Vorbereitung auf eine Ausbildung in „AVdual“.

„Die ,AVdual’-Begleiter sind zudem ein Bindeglied zwischen den Betrieben, der Schule und dem Elternhaus. Sie beraten und unterstützen die Verantwortlichen in den Praktikumsbetrieben vor Ort“, erklärt Müssig. Betriebe, die Praktikumsplätze für „AVdual“ zur Verfügung zu möchten, können sich in die Datenbank für Praktikumsstellen im Kreis aufnehmen lassen. Dies ist über ein Kontaktformular unter www.main-tauber-kreis.de/avdual sowie per Telefon/E-Mail möglich.

Der Main-Tauber-Kreis ist seit September 2020 Modellregion für die Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf in Baden-Württemberg.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert das Programm. Ziel des Modellprojektes ist es, mehr Jugendlichen den direkten Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf zu ermöglichen und Jugendlichen mit Förderbedarf geeignete Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten.

Die Mitglieder der regionalen Steuerungsgruppe sind das Regierungspräsidium Stuttgart, das Staatliche Schulamt Künzelsau, der geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen und der Sprecher der geschäftsführenden Schulleitungen der allgemeinbildenden Schulen, die beteiligten beruflichen Schulen, der Vorsitzende der Bürgermeistervereinigung im Main-Tauber-Kreis, die Agentur für Arbeit Schwäbisch-Hall – Tauberbischofsheim, das Jobcenter Main-Tauber, die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, die Handwerkskammer Heilbronn-Franken, die Kreishandwerkerschaft Main-Tauber-Kreis, der DGB-Kreisverband Main-Tauber und die Südwestmetall Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken.

Nähere Infos zum Regionalen Übergangsmanagement im Kreis oder zum Bildungsgang „AVdual“ gibt es im Landratsamt Main-Tauber, Amt für Schulen und ÖPNV, Katrin Stephan, Telefon 09341/825822, E-Mail katrin.stephan@main-tauber-kreis.de und unter www.main-tauber-kreis.de/schulen. Schüler können sich über die Webauftritte der Schulen oder bei den Sekretariaten der jeweiligen Schulen informieren und anmelden. lra