Bäuerlicher Helfer aus der Luft

Über 130 Landwirte aus dem Neckar-Odenwald und dem Main-Tauber-Kreis erlebten auf dem gemeinsamen Versuchsfeld in Boxberg-Schwabhausen eine spannende und informative fachliche Fortbildung.

Odenwald-Tauber. So säen Überflieger aus. Das ist kein Schreibfehler, sondern schlicht weg ein Fakt. In Schwabhausen nämlich wurde erstmals der Einsatz einer Drohne bei der Vorerntesaat vorgeführt.

Bernhard Spies und Uwe Helmich betreuen die Feldversuche mit den Kulturen Winterraps sowie Sommer- und Wintergetreidearten. Anschaulich wird demonstriert, wie mit einer gezielten Sortenwahl und überlegten Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen die Ackerfrüchte gesund heranwachsen können. Vor allem die Winterweizensorten reagierten sehr unterschiedlich auf die ungewöhnlich hohen Niederschläge im März . Die Zeiten mit längerer Blattnässe schufen günstige Bedingungen für die vielfältigen Blattkrankheiten im Getreide.

Neue Sorten standfester

Offensichtlich sind manche neue Sorten standfester, weniger krankheitsanfällig und zeigen einen anderen Entwicklungsstand. Gegenüber dem Durchschnitt der Jahre lieferte der März mehr Regen, was nicht nur für den Wald erfreulich ist. Der Nachteil: Die Landwirte hatten nur sehr kurze Zeitfenster, um die Frühjahrssaat auszubringen und die notwendigen Pflanzenschutzmaßnahmen termingerecht vorzunehmen. So konnte vor allem in feuchten Höhenlagen die Sommergerste nicht rechtzeitig gesät werden. Vor allem war es äußerst schwierig, die mechanische Beikrautkontrolle, wie die Unkrautbekämpfung im Fachjargon heißt, durchzuführen. „Wichtig ist nicht nur, dass man in den Acker kommt, sondern, dass man auch wieder rauskommt“, konstatierte Pflanzenschutzberater Hartmut Lindner.

Die Rapspflanzen reagierten auf die stark schwankenden Temperaturen mit Verdrehungen, die den Schadinsekten den Angriff erleichterten. Jedoch gibt es keine Allgemeinempfehlung. Jeder Landwirt kann mittels Gelbschalen und Internetunterstützung die Schadschwelle betriebsbezogen berechnen. Je öfter der Raps in der Fruchtfolge steht, umso höher ist der Schädlingsdruck. Die Schadschwelle gibt die Befallsdichte an, ab der eine Bekämpfung wirtschaftlich sinnvoll ist. Mit der Gelbschale erfasst der Landwirt die Menge zugeflogener Schadinsekten. Die hohen Frühjahrsniederschläge ermöglichten es den Getreidepflanzen mit einem geringen Wurzelsystem, eine gute Wasserversorgung zu bekommen. Dies kann, wenn ein trockener und heißer Mai folgt, zum Problem werden, weil dann die verwöhnten Pflanzen nicht auf das Wasser in niederen Bodenschichten zurückgreifen können.

Für den Landwirt zum Anbau bereits zugelassene Sorten und solche, die im dritten Wertprüfungsjahr sind und noch nicht zugelassen sind, stehen auf dem Versuchsfeld miteinander im Ertrag, damit sie in den physiologischen Eigenschaften – Reife, Standfestigkeit, Pflanzenlänge, Halm- und Ährenknicken – aber vor allem im Gesundheitsstatus miteinander verglichen werden können, um hier Empfehlungen für den Anbau zu geben.

Mehrzeilige Sorten resistenter

Bedingt durch die kühlen Temperaturen und ständigen Niederschläge im März (am Versuchsfeld 125 Millimeter) haben sich überall in den Kulturen Krankheiten etabliert und breiten sich ohne Fungizidbehandlungen weiter aus. In der Wintergerste dominieren vor allem die Krankheiten Rhynchosproium und Netzflecken. Stark befallen sind in diesem Jahr vor allem die Winterbraugerstensorten KWS Somerset, Suez und Lyberac. Aber auch ältere zweizeilige Sorten wie Sandra zeigen starken Krankheitsbefall. Weniger befallen sind die mehrzeiligen Sorten, die generell in der Frühjahrsentwicklung den zweizeiligen Sorten voraus sind.

Im Winterweizen zeigt sich derzeit verstärkt die Septoria-Blattfleckenkrankheit. Septoria hat eine Inkubationszeit von zwei bis drei Wochen. Infektionen, die derzeit schon auf den unteren Blättern zu finden sind, können aufgrund der ständigen Blattnässe nach oben wandern und dort Blätter befallen, was erst später sichtbar ist. Ziel von Fungizidmaßnahmen ist immer, zumindest die obersten letzten beiden Blätter gesund zu erhalten. Sie sind entscheidend für die Assimilationsleistung und somit für die Kornausbildung jeder einzelnen Pflanze.

In den Sommerungen Sommergerste und Hafer, die Anfang März gesät wurde, stehen jetzt lediglich die Ungras- und Unkrautkontrolle an. Diese kann je nach Befall mechanisch oder reduziert chemisch stattfinden. Krankheiten spielen in den Sommerungen derzeit noch keine Rolle, da die neuen Sorten vor allem bei Mehltau recht gute Resistenzen und Toleranzen mitbringen.

Eine besondere Überraschung erwartete die vielen Fachbesucher als Drohnenpilot Paul Häcker erstmals im Norden Baden-Württembergs mit der Drohne DJ Agras T 30 Zwischenfrüchte aussäte. Sebastian Conen von der ZG-Raiffeisen berichtete, dass dieses Jahr erstmals die Aussaat von Zwischenfrüchten und Vorerntesaaten per Drohne angeboten wird. Damit lassen sich förderfähige Zwischenfruchtmischungen säen.

Bodenschonendes Verfahren

Diese Drohnensaat biete die Vorteile eines Vegetationsvorsprungs durch die frühere Aussaat, die Einsparung einer zusätzlichen Überfahrt und die Brechung von Arbeitsspitzen. Für dieses bodenschonende Verfahren können sich Landwirte bis Mitte Mai im Online-Portal anmelden. Zwei bis vier Wochen vor der Ernte bringen die Piloten die Drohne und das Saatgut mit. Der Helfer aus der Luft hat eine Säbreite von sieben Metern und eine Tragfähigkeit von 30 Kilogramm Saatgut. Mit dieser Technik können acht Hektar in einer Stunde gesät werden. Bis jetzt hilft die Drohne beim Schutz von Rebflächen in Steillagen. Insgesamt sollen dieses Jahr 3000 Hektar mit der Drohne im „Ländle“ ausgebracht werden, davon 500 Hektar im nördlichen Gebiet.