Badeseen im Main-Tauber-Kreis mit sehr guter Wasserqualität

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Erneut weisen nahezu alle Badegewässer im Land eine hervorragende Wasserqualität auf. Die neue Badegewässerkarte 2021 enthält Infos zu den 316 im vergangenen Jahr hygienisch überwachten Badestellen. „Auch in diesem Jahr bieten mehr als 300 Badestellen im Land ausgezeichnete Wasserqualität“, sagte der Amtschef des Gesundheitsministeriums, Dr. Uwe Lahl, in Stuttgart.

Das Baden in freier Natur gehört zu den beliebtesten Freizeitvergnügen in den Sommermonaten. Damit dies möglich ist, muss die Wasserqualität in natürlichen Gewässern hygienisch einwandfrei sein. Überwacht werden die gemeldeten Badestellen nach den Vorgaben der EU. Im europäischen Vergleich erzielte Baden-Württemberg erneut überdurchschnittliche Ergebnisse. Von den 316 in der Badesaison 2020 regelmäßig kontrollierten Badestellen im Land seien 301 Badestellen (94 Prozent) zum Baden „sehr gut“ geeignet. Mit „gut“ schnitten neun Badestellen ab. Diese sind besonders zum Baden geeignet.

Eine Badestelle sei zeitweilig wegen hygienischer Belastungen mit mangelhaft bewertet worden. Ursächlich für die schlechtere Wasserqualität sei eine große Anzahl von Wasservögeln. Die weiß gekennzeichneten Badestellen wurden neu in die Beprobung aufgenommen. Eine Einstufung erfolgt erst nach vier Jahren oder 16 Probeentnahmen.

Damit die Gesundheit durch das Baden in der freien Natur nicht beeinträchtigt wird, entnehmen die Gesundheitsämter während der Badesaison, vom 1. Juni bis 15. September mindestens einmal im Monat Wasserproben und veranlassen eine Untersuchung im Labor.

Aktuelle Ereignisse wie Wolkenbrüche können zu Einschwemmungen von Keimen oder Schadstoffen in die Gewässer führen. Das Ministerium für Gesundheit rät daher, zusätzlich die an Badeseen aufgestellten Hinweise und Badewarnungen zu beachten. Aktuelle Infos zur Wasserqualität während der Badesaison können auch der online veröffentlichten Badegewässerkarte entnommen oder bei den zuständigen Gemeinden und Gesundheitsämtern erfragt werden.

Vom Baden in Flüssen rät das Ministerium ab, da diese nicht zum Baden geeignet sind und amtlich auch nicht kontrolliert werden. Es sei daher nicht auszuschließen, dass in diesen Gewässern mikrobiologische Verunreinigungen oberhalb der Grenzwerte vorliegen. Ebenso mahnt das Ministerium angesichts der pandemischen Lage dringend die Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, der geltenden Kontaktbeschränkungen, der Bestimmungen der Gemeinden und Betreiber vor Ort sowie der aktuellen Corona-Regelungen an, um eine Überfüllung der Badestellen und gegebenenfalls eine Schließung zu vermeiden.

„Zwar nimmt das Infektionsgeschehen ab, aber es besteht noch kein Anlass zur Entwarnung. Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Nehmen Sie aufeinander Rücksicht, damit alle Badegäste eine sichere Badesaison genießen können“, so Dr. Uwe Lahl.

In der Region fallen folgende Badewässer in die Kategorie blau (ausgezeichnet): Badesee Schwarzenbronn, Badesee Rinderfeld, Badesee Münster, Aschbachsee Herrenzimmern, Badesee Hollenbach, Stausee Mulfingen, Badesee Laibach, Badesee Mondfeld, Badesee Freudenberg. Mit Grün (gut) wird der Karrodsee Creglingen eingestuft. pm