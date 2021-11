Bad Mergentheim: Photovoltaik für Gewerbe und Industrie

Main-Tauber-Kreis. Die Energieagentur Main-Tauber-Kreis, das Photovoltaik-Netzwerk Heilbronn-Franken und das Solar Cluster Baden-Württemberg bieten in Bad Mergentheim im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Photovoltaik lohnt sich“ am Donnerstag, 18. November, um 15 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema Photovoltaik für Gewerbe und Industrie an.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, insbesondere an Gewerbetreibende und potenzielle Betreiberinnen und Betreiber von PV-Anlagen auf Nichtwohngebäuden.

Die Teilnehmenden erwartet ein Rundumblick zur Photovoltaik für Unternehmen und Gewerbebetriebe. Dabei wird geklärt, ob sich eine PV-Anlage für den Betrieb lohnt und was sie kostet. Ebenso wird besprochen, wie viel Strom erzeugt und was mit einer PV-Anlage an Stromkosten eingespart werden kann.

Anmeldungen sind möglich über die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH bei Nadine Hofmann unter 09341/82-5827 oder unter www.ea-main-tauber-kreis.de. Auf der Website der Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH ist der Ablauf der Veranstaltung abrufbar. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Warteliste wird geführt. Nach erfolgreicher Anmeldung werden weiterführende Informationen per E-Mail zugesandt. pm