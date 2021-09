Autos müssen Umwege fahren: Vollsperrung und Brückenabriss ab 11. Oktober

Wann ist das Projekt Vorbachbrücke in Weikersheim vollständig abgeschlossen? – die FN-redaktion hat beim Landratsamt in Tauberbischofsheim nachgefragt.

Nach Auskunft der Baufirma werden am Freitag, 17. September, die letzten Kabelarbeiten am Gehweg stattfinden. Anschließend werden die Baugruben mit Pflaster verschlossen, so Markus Moll, Pressesprecher des Amtes.

...