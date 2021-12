Austausch mit Mitgliedern weiter intensivieren

Main-Tauber-Kreis. Ursprünglich war die Mitgliederversammlung des Kreisseniorenrates als Veranstaltung in Präsenz geplant. Nach der Versammlung sollte der 40. Geburtstag im Rahmen eines Festaktes gefeiert werden. Infolge Corona musste die Versammlung im Umlaufverfahren abgehalten werden, die Jubiläumsfeier wurde auf 2022 verschoben.

Schriftlicher Bericht

In einem schriftlichen Tätigkeitsbericht wurden die Mitglieder vom Vorsitzenden Robert Wenzel über die Aktivitäten des Vorstandes 2020 informiert. Durch Corona habe sich auch die Arbeit des Vorstandes verändert. Die persönlichen Begegnungen, der direkte Austausch mit den Mitgliedern haben sich ebenso geändert, wie die Treffen im Vorstand, in Arbeitskreisen, mit Landesseniorenrat und Behörden. Der Vorstand habe versucht, sich den neuen Begebenheiten anzupassen und neue Wege der Kommunikation zu suchen und die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Sitzungen und Besprechungen wurden virtuell durchgeführt. Lediglich im September hätten die Zahlen eine Vorstandssitzung in Präsenz zugelassen.

Ein wichtiges Thema sei gerade in der Pandemiezeit die gestiegene Nachfrage nach einer guten Vorsorge (Patientenverfügung, General- und Vorsorgevollmacht) gewesen. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis wurde deshalb die Vorsorgemappe an alle Kommunen des Landkreises zur Verteilung gegeben.

Vom Kreistag beschlossen

Der Vorstand hat sich mit weiteren Themen beschäftigt – etwa Entsorgung von Inkontinenzartikel. Hier hat der Kreistag die jahrelang geforderte Windelkonzeption beschlossen.

Wichtige Anliegen des Kreisseniorenrates wie die Gründung eines stationären Hospizes im Landkreis, die Bildung von Stadtseniorenbeiräten und eine bessere Wohnraumberatung wurden besprochen und diskutiert.

Weiter, führte Vorsitzender Robert Wenzel aus, habe sich der Vorstand um das Projekt „seniorenfreundlicher Service“ in den Geschäften des Einzelhandels bemüht.

Über Digitalisierung informieren

Geplant seien auch die älteren Mitbürger über die Digitalisierung in Medizin und Pflege zu informieren und zu schulen. Auch bei der Fortschreibung der Kreisseniorenplanung und der Initiative zur barrierefreien Gestaltung der Stadt Lauda-Königshofen sei der Kreisseniorenrat beteiligt.

Als wichtiges Ziel für die nahe Zukunft nannte der Vorsitzende, den Kontakt und den Austausch mit den Mitgliedern zu intensivieren und eine Schulung zur Gewinnung von ehrenamtlichen Führungskräften anzubieten.

Solider Finanzbericht

Kassierer Manfred Bürckert legte einen soliden Finanzbericht vor. Bei der Kassenprüfung durch Claudia Grabs und Gerhard Schilling gab es keinerlei Beanstandungen. Die von ihnen vorgeschlagene Entlastung des Vorstands wurde einstimmig beschlossen.

Der bisherige Vorsitzende Robert Wenzel wurde einstimmig wiedergewählt. Als seine beiden Stellvertreter wurden Walter Ruf und Jutta Steinmetz-Thees ebenso bestätigt wie Schriftführerin Swantje Popp und Kassierer Manfred Bürckert. Zu Beisitzern wurden Brigitte Schwarz, Heinz Bader, Peter Münzer und Hartmut Beil gewählt. Kooptierte Mitglieder des Vorstandes sind Petra Meyer und Michael Mandt als Vertreter der in der Altenhilfe tätigen Verbände und Organisationen. Mit beratender Stimme vertritt Sozialdezernentin Elisabeth Krug den Landkreis. Als Kassenprüfer stehen Claudia Grabs und Gerhard Schilling weiter zur Verfügung.

Über Wahl erfreut

Vorsitzender Robert Wenzel zeigte sich erfreut über die Wahl des gesamten Vorstandsteams und versprach, dass der Vorstand auch in Zukunft seine Aufgabe darin sehe, Öffentlichkeit, Politiker, staatliche und kommunale Behörden sowie Kirchen und Organisationen der freien Wohlfahrtspflege auf Probleme älterer Menschen aufmerksam zu machen und an Lösungen mitzuarbeiten. ksr