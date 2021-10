Außensprechstunde ab November

Main-Tauber-Kreis. Der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis bietet ab November wieder Außensprechstunden an. Wer eine Beratung wünscht, sollte unter Telefon 09341/82-5968 oder über die Online-Terminbuchung unter www.terminland.de/main-tauber-kreis/online/pflegestützpunkt vorab einen Termin vereinbaren. Pflegebedürftige und Angehörige, die das Angebot nicht wahrnehmen können, werden bei Bedarf auch im eigenen Zuhause beraten. In Wertheim findet die Sprechstunde am Mittwoch, 3. November, und am Mittwoch, 1. Dezember, statt. In Niederstetten wird die sie am Mittwoch, 10. November, und am Mittwoch, 8. Dezember, angeboten. In Lauda-Königshofen ist sie am Mittwoch, 17. November, und am Mittwoch, 15. Dezember, geplant. In Bad Mergentheim kann die Sprechstunde am Mittwoch, 24. November, und am Mittwoch, 22. Dezember, genutzt werden. Fragen rund um die Pflege und Versorgung von älteren und pflegebedürftigen Menschen wird ab diesem Zeitpunkt leider nur noch telefonisch beraten.

Der Pflegestützpunkt, Am Wört 1 in Tauberbischofsheim, ist montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 12.30 bis 18 Uhr für telefonische Beratungen unter 09341/82-5968 erreichbar.