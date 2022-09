Ausgezeichneten Kundenservice attestiert

Main-Tauber-Kreis. Die Volksbank Main-Tauber erhielt eine in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe besondere Auszeichnung durch die DZ Bank. Sie ist damit „Top-Partner Förderberatung“ für das Geschäftsjahr 2021.

Die DZ Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist innerhalb des genossenschaftlichen Finanzsektors als Zentralinstitut für alle rund 800 deutschen Kreditgenossenschaften zuständig. „Diese Auszeichnung ist Ausdruck der hohen Beratungsqualität und Kompetenz der Beraterinnen und Berater. Es ist langjährig gelebte Praxis, alle Kunden auf die Möglichkeiten zinsgünstiger öffentlicher Kredite und Zuschüsse hinzuweisen und diese aktiv in die individuellen Finanzierungslösungen einzuarbeiten“, betonte der stellvertretende Abteilungsdirektor der DZ Bank, Florian Keller, anlässlich der Übergabe der Auszeichnung in Tauberbischofsheim.

„Wir legen ganz besonderen Wert darauf, hier im engen Austausch mit unseren Kunden zu stehen und deren Wünsche, Bedürfnisse und Ziele bestmöglich zu berücksichtigen“, so Firmenkundenberater Martin Withopf. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und natürlich auch auf unsere Beraterinnen und Berater, die dadurch einmal mehr unter Beweis gestellt haben, dass sie mit hohem persönlichen Einsatz und ausgewiesener Expertise an der Seite unserer Kunden Enormes bewegen können“, ergänzte der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider. voba