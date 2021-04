Ausbildung erstmals online

Main-Tauber-Kreis. Die erstmals im digitalen Raum veranstaltete Jugendgruppenleiter-Ausbildung nach Juleica-Standards des Jugendrotkreuzes im Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Tauberbischofsheim, war für alle Teilnehmer ein großer Erfolg.

Während der Seminarteil im Frühjahr 2020 in Präsenz stattfand, entschied man sich pandemiebedingt, die verbleibenden zwei Wochenenden digital zu veranstalten. Unter Leitung von Melanie Pfohl, Julian Geiger und Lena Leber qualifizierten sich elf junge Erwachsene zu Jugendgruppenleitern. Dabei setzten sie sich in Theorie und Praxis mit jugendarbeitsrelevanten Inhalten wie Aufsichtspflicht, Öffentlichkeits- und Elternarbeit, Gruppen-, Spiele- und Erlebnispädagogik, Kommunikation und Projektarbeit auseinander. Neben digitalen Pinnwänden, Breakout-Sessions, Umfrage- und Whiteboard-Tools machten sich die Referenten viele digitale Werkzeuge zunutze, um die Seminartage vor dem Bildschirm methodisch vielfältig und kurzweilig zu gestalten. Auch praktische Übungen kamen nicht zu kurz. Bei der digitalen Übergabe der Teilnahmezertifikate betonte Uwe Rennhofer, stellvertretender DRK-Kreisgeschäftsführer, die Wertigkeit der Arbeit des Jugendrotkreuzes und lobte das große Engagement. Auch das Kreisjugendleitungs-Tandem Sina Kaeber und Raphael Spengler freute sich über die Verstärkung in der Jugendrotkreuz-Arbeit im Kreisverband durch die elf neuen Jugendgruppenleiter aus den DRK-Ortsvereinen Bettingen, Boxberg, Külsheim, Tauberbischofsheim und Wertheim.