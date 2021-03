Die Bürger haben bei der Landtagswahl am 14. März unter zwölf Kandidaten die Wahl. Die Fränkischen Nachrichten haben ihnen drei Fragen gestellt. Für die ödp antwortete Monika Diez.

Main-Tauber-Kreis. Zu den drei Fragen der FN nahm die in Wertheim wohnende ödp-Landtagskandidatin Monika Diez wie folgt Stellung.

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Main-Tauber-Kreises im Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Monika Diez: Als gewählte Abgeordnete des Main-Tauber-Kreises räume ich im baden-württembergischen Landtag oberste Priorität der Förderung und dem Ausbau des ÖPNV ein; das heißt Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung auf die Schiene, Erweiterung des Radwegenetzes. Für mich ist es auch wichtig, dass öffentliche Flächen nicht – bevor alle anderen Alternativen überdacht sind – durch Aus- und Neubau von Straßen versiegelt werden. Die Bürgerinitiative „Frankenbahn- für-alle“ werde ich unterstützen, damit die dreijährige Testphase des Stundentakts zwischen Osterburken und Würzburg zum Dauerzustand werden kann und der ländliche Raum dadurch aufgewertet wird. Der Stundentakt ist eine verlässliche Perspektive für die Nutzer. Ein Bewusstsein in der Bevölkerung muss allerdings noch geschaffen werden: für das CO2-Einsparen, für die Entspannung, die Bequemlichkeit und bahnoffice-mäßige Nutzung beim weitgehend pünktlichen Bahnfahren. So erlebe ich es oft selber auf meiner wöchentlichen Strecke zwischen Wertheim oder Lauda und Stuttgart oder Tübingen. Auf Platz zwei und drei meiner Prioritätenliste stehen der Ausbau der städtischen Blühstreifen für Insekten und die Stärkung und Wertschätzung der Bauern und der Landwirtschaft, das Anhören deren Anliegen, Artenschutz, ökologischer Landbau, artgerechte Tierhaltung.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Main-Tauber-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

Diez: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Ich befürchte, dass sehr viele Unternehmen, Einzelhändler, Gastronomen, Friseure, Kosmetiksalons, Fitnessstudios, Läden, Anbieter für unseren Tourismus und auch Reiseveranstalter nicht mehr öffnen können, weil die Maßnahmen der Regierung ihre Existenzen ruiniert haben. Sie hatten durch Schließung keine Einnahmen, mussten aber dennoch Miete und Löhne für Mitarbeiter bezahlen. Regeln und Verordnungen der Regierung wurden über die Köpfe hinweg, also weitgehend ohne unsere Parlamentarier, beschlossen. Die Corona-Maßnahmen sind nicht alle nachvollziehbar. Mehr Raum hätte die Werbung für die Stärkung unseres natürlichen Immunsystems haben sollen. Die Krise hat sich durch die Schließung der vielen Einrichtungen kaum entschärft, aber viele Menschen kamen an den Rand ihrer Kraft und ihrer Finanzen. Maßnahmen, die zur Abfederung beitragen können, sind: Öffnung aller Geschäfte, des Gastronomie- und des Hotelgewerbes, Öffnung der Friseursalone, Fitnessstudios, Kinos, aller Kultur- und Lernangebote. Denn der Mensch braucht Mitmenschen, Gemeinschaft, Bewegung, Kultur, Schönheit und Freude. Haben nicht alle genannten Einrichtungen vor dem zweiten Lockdown alles getan, um den Maßnahmen gerecht zu werden?

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

Diez: Die finanziellen Auswirkungen der Corona- Einschränkungen werden sich auf jeden Fall in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie mit dieser ausufernden Verschuldung umgegangen werden kann, muss gut überlegt und durchgeführt werden und ist derzeit noch völlig unklar. Auf jeden Fall muss jede weitere Verschuldung so schnell wie möglich beendet werden. Gespart werden kann, meiner Meinung nach, wenn Geschäfte und Unternehmen, die durch die Maßnahmen geschlossen werden mussten, so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, damit diese exorbitante Verschuldung gestoppt werden kann. Mit der Geschäftsöffnung werden wieder Einnahmen verbucht und die Menschen, die Käufer, kommen wieder zu einem Normalzustand zurück. Eine Möglichkeit der finanziellen Erholung wäre die Beteiligung sehr reicher Unternehmer und Milliardäre: Sie zahlen einmalig in einen Fond zur Entschuldung von Bund, Land und Kommune ein. Unsere Regierung darf keinen neuen Lockdown ausrufen. Das heißt auch, dass ohne einen neuen Lockdown, die Wirtschaft nicht total an die Wand gefahren wird.