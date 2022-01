Aufsichtsrat beruft Dirk Schlenker in den Vorstand Volksbank Main-Tauber

Main-Tauber-Kreis. Der Aufsichtsrat der Volksbank Main-Tauber hat mit Wirkung vom 1. Januar 2022 Dirk Schlenker in den Vorstand der Bank berufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor der Fusion mit der Volksbank Main-Tauber im vergangenen Jahr war der gebürtige Dortmunder bereits viele Jahre bei der Volksbank Vorbach-Tauber Mitglied des Vorstands. Seit der Fusion hat er als Generalbevollmächtigter die Verantwortung für die Bereiche Produktion und Steuerung in der Volksbank Main-Tauber übernommen.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Im Rahmen der Nachfolgeregelung nach dem Ausscheiden des stellvertretenden Vorsitzenden Robert Haas zum Jahresende 2021 ergänzt Dirk Schlenker nun das Vorstandsteam – bestehend aus Jürgen Fricke und dem Vorstandsvorsitzenden Michael Schneider – und zeichnet für den Bereich der Dienstleistungsbank verantwortlich. „Wir sind sehr froh, mit Dirk Schlenker einen ausgewiesenen Fachmann mit großer Erfahrung und langjähriger Führungsverantwortung im Vorstand begrüßen zu dürfen, der auch menschlich hervorragend zu unserer Bank passt“, so Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Bernd Kober anlässlich der offiziellen Einführung. „Die Bankenwelt ist bereits seit Jahren einer enormen Veränderungsdynamik ausgesetzt. Die Herausforderung ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie unsere Kunden auf diesem Weg mitzunehmen. Deshalb sehe ich es als große Ehre und Auftrag zugleich an, daran mitwirken zu dürfen, die Erfolgsgeschichte unserer traditionsreichen Bank in verantwortungsvoller Position fortzuschreiben“, betonte Schlenker.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wohnungsbau Main-Tauber-Kreis: „Bezahlbarer Wohnraum heiß begehrt” Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 20 Jahre Euro Main-Tauber-Kreis: „Nur noch selten Kunden mit D-Mark in der Bank“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ehrungen Volksbank Main-Tauber: Jahrzehntelange Treue gewürdigt Mehr erfahren

Nach dem Abitur 1990 absolvierte Dirk Schlenker eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Dortmund. Es folgte das Studium der Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten in Bochum und Dortmund, welches er mit dem Abschluss des Diplom-Kaufmanns beendete. Seine ersten beruflichen Meriten sammelte der Banker als Kreditrevisor bei der Sparkasse Dortmund, bevor er 2006 seine Karriere bei der Volksbank Darmstadt als Bereichsleiter Marktfolge Kredit fortsetzte. 2009 stieg er zum Bereichsleiter Unternehmenssteuerung/-entwicklung und Finanzen auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit seinem Wechsel in den Vorstand der damaligen Volksbank Vorbach-Tauber vollzog Schlenker 2010 den nächsten Karriereschritt und verlegte seinen Lebensmittelpunkt in den Main-Tauber-Kreis.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit absolvierte Schlenker den Lehrgang zum Risikomanager ADG und das Examen zum Certified internal Auditor und sammelte Auslandserfahrung bei der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) in Vancouver/Kanada.

Seine Freizeit verbringt der Vater von zwei Töchtern, der seine Eltern und Großeltern als persönliche Vorbilder benennt, vorzugsweise im Kreise der Familie. Den nötigen Ausgleich zum anspruchsvollen Berufsleben findet er bei ausgedehnten Radtouren.

Sportlich schlägt sein Herz für den Ballspielverein Borussia 09 Dortmund, dessen Begegnungen er mit Herzblut verfolgt. voba

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3