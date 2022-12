Aufgaben eines Landratsamts

Main-Tauber-Kreis. Mit dem neuen Video „Wozu braucht man eigentlich ein Landratsamt?“ bringt der Landkreistag Baden-Württemberg besonders Jugendlichen die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche eines Landratsamtes näher. Bereits in den ersten drei Wochen hat der moderne und zeitgemäße Erklärfilm rund 4000 Klicks erhalten.

„Wenn es mir nicht auffällt, brauch’ ich es nicht. Das kann weg, definitiv“, beantwortet Hauptfigur Luka die Frage zu Beginn des Videos, ob ein Landratsamt sinnvoll sei. Der Film zeigt den weiteren Tagesverlauf des Teenagers unter der Annahme, dass das Landratsamt nicht tätig ist. „Ziel dieses Formats ist es, Jugendlichen die Aufgaben der Kreisverwaltung näher zu bringen. Das Video führt auf moderne und spielerische Art vor Augen, welche alltäglichen, aber unverzichtbaren Dinge die Landkreise im Leben vieler Menschen verantworten“, betont Landrat Christoph Schauder.

Unvorstellbar, doch Realität

Aufstehen ohne den Blick auf das Handy? Für Luka unvorstellbar und doch Realität. Denn ohne die Kreisverwaltung gibt es keine Genehmigung für Mobilfunkmasten. Sein Weg zur Schule wird zudem erschwert durch Müllberge in der Einfahrt und stillstehendem Nahverkehr, beides Verantwortungsbereiche des Landratsamts. Der Versuch, mit dem Fahrrad rechtzeitig zur Schule zu gelangen, scheitert an dem entstandenen Verkehrschaos und schlechten Fahrbahnzuständen, weil sich kein Landratsamt mehr um Verkehrsleitplanungen und Straßensanierungen kümmert. Endlich an der Schule angekommen, stellt er fest, dass sie geschlossen ist, weil es den Schulträger Landratsamt nicht gibt. Der chaotische Tag nimmt auch im weiteren Verlauf kein Ende. So verdirbt er sich den Magen durch schlechtes Essen aufgrund fehlender Lebensmittelkontrollen und seine Ausbildungsförderung kommt nicht bei ihm an.

„All diese Dinge sind im Alltag junger Menschen selbstverständlich. Sie gewinnen erst an Bedeutung und Beachtung, wenn sie nicht funktionieren“, erklärt Landrat Schauder.

Der Film ist auf Initiative der baden-württembergischen Landräte sowie der AG der Pressestellen der Landkreise entstanden. Er wurde von der Agentur „Grafische Werke“ aus Stuttgart umgesetzt und wird in Zukunft bei passenden Gelegenheiten verwendet, um die junge Zielgruppe zu sensibilisieren. Dies gilt beispielsweise bei Besuchen von Schulklassen und anderen jungen Besuchergruppen. lra