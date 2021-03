Main-Tauber-Kreis. Ein zeitgemäßes Wanderangebot im „Lieblichen Taubertal“ ist das „Meditative Wandern“ – gerade in Zeiten von Corona. Unter freiem Himmel kann durchgeatmet werden und Abstandsregeln werden eingehalten. Neun Wege zwischen acht und 18 Kilometer Länge führen zu sakralen Gebäuden oder Gegebenheiten. In Kirchen, Kapellen oder an Bildstöcken können sich die Wanderer Zeit nehmen, ein wenig inne zu halten.

Die meditativen Rundwanderwege, die mit LTM-1 bis LTM-9 markiert sind, sollen zur Erholung und zur Besinnung beitragen. An den Startpunkten finden die Wanderer eine Informationstafel mit der Beschreibung des Routenverlaufs sowie der sakralen und natürlichen Höhepunkte der Wanderung. Jede Tour ist mit einem Sinnspruch zur Begleitung verbunden.

Der Wanderweg LTM-1 heißt „Auf den Spuren der Zisterzienser“. Dabei handelt es sich um einen mittelschweren, abwechslungsreichen Weg durch Felder und Weinberge mit herrlichen Ausblicken auf das Kloster Bronnbach und Taubertal. Startpunkt ist das Kloster. Auf leicht ansteigendem Weg kommen die Wanderer zum Schafhof auf halber Höhe des Hangs. Weiter geht es mit geringen Höhenunterschieden auf naturnahen Wegen zum Aussichtspunkt auf den Satzenberg. Der Weg führt dann oberhalb von Reicholzheim zur größten Steinkreuzansammlung Süddeutschlands mit 14 Kreuzen aus Sandstein, die in einer Stützmauer eingebettet sind.

In Reicholzheim ist die Dorfkirche St. Georg ein Zwischenziel. Sehenswert sind die Barockaltäre, die vom Würzburger Meister Balthasar Esterbauer angefertigt wurden. Auf der mäßig ansteigenden Kilianstraße und über die Steiggärten wird zur Dreifaltigkeitskapelle gewandert. Die Kapelle aus Rotsandstein wurde 1893 bis1894 gebaut. Parallel zum Hang mit Blick über die Höhen geht es von hier zurück zum Schafhof und wieder zu Kloster. Der Sinnspruch zum LTM-1 stammt von Johann Wolfgang von Goethe und lautet „Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“.

Den Prospekt „Meditationswandern im Taubertal“ gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Telefon 0 93 41/82 58 06 oder i unter www.liebliches-taubertal.de m Internet. tlt