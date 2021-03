Main-Tauber-Kreis. Ein zeitgemäßes Wanderangebot im „Lieblichen Taubertal“ ist das „Meditative Wandern“ – gerade in Zeiten von Corona. Der Wanderweg LTM-2 „Liebfrauenbrunn“ ist eine rund zehn Kilometer lange Route und führt durch Weinberge und Waldbereiche, vorbei an Feldkreuzen und Bildstöcken. Die Wanderer werden mit herrlichen Ausblicken auf die Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn und in das Welzbachtal belohnt.

Vom Marktplatz in Werbach wird auf kurzer Wegstrecke die Ortskirche St. Martin erreicht. Sie wurde in den Jahren 1841 bis 1843 erbaut und ist dem heiligen Martin von Tours geweiht. Von hier aus geht es auf ebenem Weg am Friedhof vorbei zum Ortsrand von Werbach.

Die Kapelle Liebfrauenbrunn liegt auf dem Wanderweg. © Peter Frischmuth

Ein Wirtschaftsweg führt, mit leichter Steigung in die Weinlage „Hirschberg“, die auf ebener Strecke durchwandert wird. Zurück ins Welzbachtal nach Werbachhausen führt ein naturnaher Weg durch Trockenrasenflächen und lichten Wald. In Werbachhausen verläuft der Rundwanderweg am Dorfkirchlein und dem Friedhof vorbei. Auf nahezu ebenem Weg, später auf einem Pfad, kommen die Wanderer zur Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn. Sie wurde im Jahr 1902 neu errichtet und ist der Schmerzensmutter geweiht. Einer Sage nach überquerten einst Landarbeiter das Feld des geizigen Märtle, um ihren Durst mit Quellwasser zu stillen.

Vergiftete Quelle

Märtle schüttete daraufhin aus Zorn Quecksilber in das Wasser, um es zu vergiften. Dafür strafte ihn Gott: Sein Sohn ertrank im Welzbach, seine Frau starb aus Gram und er selbst erkrankte an einem schweren Augenleiden.

Daraufhin gelobte er, zur Sühne eine Kapelle erbauen zu lassen. Er wurde wieder gesund und die Quelle erschien an einer anderen Stelle wieder.

Die Wanderer können sich heute ohne Sorge an der Quelle im Untergeschoss der Kapelle erfrischen, bevor sie, an einer Kneippanlage vorbei, wieder zum Ausgangspunkt in Werbach kommen. Der Sinnspruch zum LTM-2 stammt vom chinesischen Philosoph Konfuzius und lautet „Der Weg ist das Ziel“.

