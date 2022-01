Auf dem Jakobsweg nach Langenburg

Schrozberg. „Frühlingserwachen“ ist die Pilgerwanderung betitelt, die der Burgberg-Tauber-Gau im Albverein am Samstag, 2. April, veranstaltet. Auf dem Jakobsweg von Schrozberg nach Langenburg führt die Wegstrecke über die landwirtschaftlich genutzte Hohenloher Ebene vor dem Abstieg ins Rötelbachtal und über ein ausgedehntes Waldgebiet aufwärts nach Langenburg. Die Wegstrecke beträgt zirka 18 Kilometer. Wetterfeste Kleidung, gutes Schuhwerk, eventuell Wanderstöcke, Rucksackvesper und Getränke sind selbst mitzubringen. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Stadtkirche Schrozberg, direkt am Marktplatz. Dort erteilt Pfarrer Georg Leiberich den Wanderern den Pilgersegen. Geleitet wird die Wanderung von Ingeborg Raab, qualifizierte Pilgerbegleiterin und Kulturbeauftragte des Burgberg-Tauber-Gaus, begleitet von Diakon i. R. Martin Heubach und Irmgard Gschwind. Nach der Schlusseinkehr in Langenburg wird ein Bustransfer zurück nach Schrozberg organisiert. Die Veranstaltung wird nur dann durchgeführt, wenn die Infektionsschutzverordnung dies zulässt. Voranmeldungen bei Ingeborg.Raab@gmx.de oder über das Evangelische Dekanat Blaufelden, Telefon 07953/88610, Dekanatamt.Blaufelden@elkw.de.

