„Die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems ist bedroht“, urteilt mit markigen Worten der Verband Bildung und Erziehung. Wie die Lage an den Schulen in der Region ist, haben die FN angefragt.

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. „Unsere Klassen sind in diesem Schuljahr deutlich voller geworden als in der Vergangenheit. Lagen wir sonst oft so im Bereich 18 bis 20 Schülerinnen

...