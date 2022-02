Auch der Bedarf an ehrenamtlichen Betreuern nimmt zu

Main-Tauber-Kreis. Durch die Zunahme von komplexen Betreuungsfällen und Veränderungen in den Familienstrukturen besteht bei der Betreuungsbehörde des Landratsamts Main-Tauber-Kreis ein erhöhter Bedarf an Berufsbetreuern sowie ehrenamtlichen Betreuern, die keine familiäre oder persönliche Bindung zum Betroffenen haben.

„In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Betreuungen, die beruflich geführt werden, von 30 auf 50 Prozent erhöht. Das heißt allerdings auch, dass sich die ehrenamtlich geführten Betreuungen von 70 auf 50 Prozent verringert haben“, erklärt Gesundheits- und Sozialdezernentin Elisabeth Krug den Bedarf. Hinzu kommen gesetzliche Änderungen, die ebenfalls für steigenden Bedarf an weiteren Betreuerinnen und Betreuern sorgen.

Gesetz ist verabschiedet

Das Betreuungsrecht wurde in der vergangenen Zeit grundlegend reformiert. Mittlerweile ist dieser Prozess abgeschlossen. Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 ist verabschiedet und wird am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Richtschnur der Betreuerinnen und Betreuer sowie Richterinnen und Richter sollen künftig die Wünsche der rechtlich Betreuten sein. Bisher galt hierfür ein allgemeines und eingeschätztes Wohl der Betreuten. Im Rahmen dieser Betreuungsreform wird auch das bisherige Betreuungsbehördengesetz durch ein neues Betreuungsorganisationsgesetz abgelöst. Hier geht es vor allem um die Qualität in der rechtlichen Betreuung.

Sachkundenachweis

Berufsbetreuerinnen und -betreuer müssen sich ab 1. Januar 2023 bei einer Betreuungsbehörde registrieren lassen, um in diesem Beruf arbeiten zu können. Dabei ist unter anderem zu belegen, dass sie Kenntnisse im Betreuungs- und im Sozialrecht haben oder wissen, wie mit Personen mit Erkrankungen und Behinderungen kommuniziert werden kann. Der Nachweis kann beispielsweise mit Vorlage eines Sachkundenachweises erbracht werden. Ehrenamtliche sollen oder können vor ihrer Bestellung zur rechtlichen Betreuerin oder zum rechtlichen Betreuer eine Anbindungserklärung zu einem Betreuungsverein abgeben. Darin steht etwa, dass der Verein sie bei Fragen berät und sie regelmäßig fortbilden soll, damit sie über Neuerungen im Betreuungs- oder Sozialrecht informiert sind.

Zudem müssen ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer künftig vor ihrer erstmaligen Bestellung der zuständigen Betreuungsbehörde ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis vorlegen.

Um das Betreuungsrecht grundlegend zu modernisieren, gab es von 2015 bis 2017 im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) zwei Forschungsvorhaben. Sie befassten sich mit der Qualität in der rechtlichen Betreuung und der Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes. Beide Projekte haben gezeigt, dass das Gebot größtmöglicher Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen im Vorfeld und innerhalb der rechtlichen Betreuung nicht durchgängig zufriedenstellend verwirklicht ist.

Zudem gibt es Qualitätsmängel bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, die auch Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich machen.

Rückblick

Die Entwicklung des Betreuungsrechts nahm vor 30 Jahren ihren Anfang. Am 1. Januar 1992 trat das „Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige“ in Kraft. Mit diesem Betreuungsgesetz wurde das gesamte Vormundschaftsrecht reformiert. Es stammt in weiten Teilen aus der Entstehungszeit des Bürgerlichen Gesetzbuchs, also aus 1896. Darin waren detaillierte Regelungen zur Vermögenssorge des Vormunds enthalten, die allerdings weithin die Verhältnisse um das Jahr 1900 abbildeten. Darüber hinaus gab es nur wenige Regelungen zur Personensorge.

Durch zahlreiche Ergänzungen und Änderungen ist das Vormundschaftsrecht unübersichtlich geworden. Eine Reform war zwingend erforderlich.

In den folgenden Jahren versuchten die Akteure des Betreuungsrechts (Betreuungsgericht, -behörde und -verein), das neue Betreuungsgesetz umzusetzen. Es wurde allerdings schnell deutlich, dass die Bezeichnung Betreuung in der Bevölkerung missverstanden wurde. Es wurde sehr oft tatsächliche Betreuung erwartet, obwohl das Gesetz rechtliche Betreuung meinte. Deshalb erfolgten zum 1. Januar 1999 erstmals eine Änderung des Betreuungsgesetzes und die Ergänzung um die Bezeichnung „rechtliche Betreuung“.

Das zweiten Betreuungsrechtsänderungsgesetz trat zum 1. Juli 2005 in Kraft. Damit wurde das Betreuungsrecht erneut geändert, da es aufgrund übermäßig gestiegener Betreuungsfallzahlen in seiner praktischen Umsetzung die Erwartungen in wesentlichen Bereichen nicht erfüllen konnte.

Mit diesem Änderungsgesetz wurden zwei wichtige Eckpfeiler installiert, die bis heute die Betreuungszahlen im Main-Tauber-Kreis nicht übermäßig ansteigen ließen. So wurde den Betreuungsbehörden eine Beglaubigungskompetenz für Vorsorgevollmachten übertragen und der Erforderlichkeitsgrundsatz im Gesetz aufgenommen.

Im November 2017 konnte im Main-Tauber-Kreis die 10 000. Vorsorgevollmacht erteilt und öffentlich beglaubigt werden. Grundlage hierfür ist nach Aussage der Verantwortlichen die gute Zusammenarbeit zwischen Betreuungsbehörde und Betreuungsverein der Lebenshilfe, der regelmäßig über Vorsorgevollmachten informiert und bei der Erstellung berät. lra