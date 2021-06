Auch auf dem Land ohne Auto mobil

Odenwald-Tauber. Die SPD-Bundestagskandidatin Anja Lotz und Kreisvorsitzender Thomas Kraft trafen sich mit Vertretern des Kreisverbands Main-Tauber des Verkehrsclubs Deutschland (VCD). Dessen Vorsitzender Holmer Steinriede freute sich über den Dialog. Von der Veranstaltung ging uns von der Partei der folgende Bericht zu.

AdUnit urban-intext1

Oliver Roßmüller vom VCD-Kreisverband betonte, dass ein guter Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) nicht nur ein weicher Standortfaktor sei. Zunehmend würden Unternehmen, Ausbildungsstätten, Wohnen und Orte kulturellen Schaffens mit guter Erreichbarkeit auch ohne Auto gefragter. Da der ÖPNV eine breite Teilhabe ermögliche, sei eine vorausschauende Verkehrspolitik auch gelebte Sozialpolitik. Dem stimmte Anja Lotz zu. Die Lebensqualität im ländlichen Raum sei hoch, Baupreise und Mieten seien niedriger als in der Stadt. Das mache es umso wichtiger, den ÖPNV so auszubauen, dass diese zunehmenden Fahrten nicht immer als Individualverkehr stattfinden müssen.

Mit Erschließung von Nord nach Süd und Ost nach West auf der Schiene habe man eine gute Voraussetzung, so Roßmüller, um diesen Standortvorteil auszubauen. Es fehlen ein optimierter Schienenknoten Lauda mit Vollanschlüssen, die stündliche Durchbindung zum Maintal über Wertheim hinaus und kreisübergreifende und lokale Bus-/Schienenverknüpfungen in Bad Mergentheim und Wertheim. Auch an Wochenenden und Feiertagen müsse es reguläres Angebot mindestens zweistündlich geben. Durch Rufverkehr sollte eine Verdichtung auf stündliche Anbindung möglich sein. Es brauche ein niederschwelliges Angebot an Bedarfsverkehren.

Weiteres Thema war die Frankenbahn und der Probebetrieb. Manfred Silberzahn, SPD-Ortsvereinsvorsitzender Boxberg-Ahorn und Mitglied der BI „Frankenbahn-für-alle“. Er stellte fest, dass dieser zeitnah in den dauerhaften Betrieb übergeleitet werden müsse. Die Folgeentscheidungen zum Ausbau der Bahnstationen machten dies nötig. Anja Lotz verwies darauf, dass die SPD dazu im Landtag eine Anfrage gestellt habe. Sie berichtete über ihren Selbstversuch am Freitag, 2. Juli, bei dem sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Odenwald-Tauber fährt (weitere Informationen unter www.anja-lotz-spd.de/termine).

AdUnit urban-intext2

Über Taubermobil Carsharing berichtete Dorothea Grebbin. Carsharing habe auch im ländlichen Raum seinen Platz und leiste einen, wenn auch noch kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende. Die Zahl der Nutzungen und der Bekanntheitsgrad steigen stetig, auch seit in der Region der Fuhrpark durch die Initiative des Landkreises, des Stadtwerks Tauberfranken und der Stadt Bad Mergentheim um ein weiteres E-Fahrzeug und zwei E-Bikes erweitert worden sei. Lotz zeigte sich begeistert von dem Projekt. Wenn möglich, sicherte Thomas Kraft die Unterstützung der SPD zu. Weitere Themen waren die „Radwege“ und „Tempo-30-Zonen“.