Aub: Entwicklungsstopp für Gemeinden abseits der Zentren befürchtet

Aub. Das Kommunale Denkmalkonzept der Stadt Aub läuft nach Ansicht von Bürgermeister Roman Menth sehr gut. Die Module eins und zwei wurden vor kurzem abgeschlossen. Für 2022 und 2023 ist es nun erforderlich, ein neues Leistungsbild zu erstellen. In der Vergangenheit wurde Städtebauplaner Franz Ulrich damit beauftragt, das Kommunale Denkmalkonzept fachlich zu begleiten. Einstimmig beschloss der Stadtrat, Ulrich auch künftig mit dieser Aufgabe zu betrauen.

Dem Entwurf der vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vorgelegten Änderung des Landesentwicklungsprogrammes Bayern verweigerte der Auber Stadtrat in der vorliegenden Form seine Zustimmung. Das Gremium schloss sich damit den Bedenken des Bezirksgemeindestages Unterfranken an, das die Planungen ebenfalls ablehnt. Im Grunde soll das Landesentwicklungsprogramm gleichartige Lebensverhältnisse, nachhaltige Anpassungen im Hinblick auf den Klimawandel und eine gesunde Umwelt, den bedarfsgerechten Ausbau des Straßennetzes und des öffentlichen Nahverkehrs gewährleisten.

Die Ziele „Flächensparen“ und „Innenortsentwicklung“ könnten die kommunale Selbstverwaltung aber empfindlich einschränken. Denn genau die Entwicklung des ländlichen Raumes werde durch die Fortschreibung des Programmes nicht erreicht, befürchtet der unterfränkische Gemeindetag. Demnach führen die Festlegungen nicht zu einer Stärkung des ländlichen Raumes. Während Verdichtungsräume gefördert und weiter entwickelt werden, wird für die Gemeinden abseits der Zentren ein weitgehender Entwicklungsstopp befürchtet. Entwicklung wird dann nur noch dort möglich sein, wo entsprechende Strukturen bereits vorhanden sind.

Der Änderung des Regionalplanes der Region Würzburg dagegen stimmte der Stadtrat einstimmig zu. Für die Stadt Aub bedeutend ist weiterhin die Einstufung als Grundzentrum, für die weitere Entwicklung des Städtchens sieht der Stadtrat dies als einen positiven Aspekt.

Mit einer Bilanzsumme von 133 131,75 Euro schloss die Jahresrechnung der Wasserversorgung der Stadt Aub für das Jahr 2019 ab. Es verbleibt ein Gewinn von 1906,72 Euro. Der Stadtrat stellte den Jahresabschluss entsprechend fest und beschloss einstimmig, den entstanden Gewinn vorzutragen.

Die Bundesmittel, mit denen Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren gefördert werden, sollen auch künftig bei den Einrichtungen selbst verbleiben. Den Kindergarten „Kunterbunt“ in Aub betreibt die Stadt ohnehin selbst, aber auch für den Caritas-Kindergarten Sankt Georg in Baldersheim sollen die Fördermittel in Höhe von 628 Euro nach dem Willen des Stadtrates dieser Einrichtung direkt zur Verfügung gestellt werden. Die Fördermittel für einen Kindergarten in Kitzingen, in dem ein Kind aus dem Stadtgebiet betreut wird, reicht der Stadtrat nach einstimmigem Beschluss allerdings nicht weiter.

Verkaufsoffene Sonntage

Als verkaufsoffene Sonn- und Feiertage für die Ladengeschäfte in Aub legte der Stadtrat auch für die Zukunft die jeweiligen Markttage fest. Dies sind der Frühlingsmarkt am zweiten Wochenende vor Ostern, der Mittelaltermarkt mit Ritterspielen am zweiten oder dritten Wochenende im Juli und der Markt zur Kirchweih am Sonntag nach dem 15. August. An diesen Sonntagen dürfen die Ladengeschäfte auch künftig ihre Türen öffnen.

Aus nichtöffentlichen Sitzungen gab Bürgermeister Roman Menth die Vergabe der Sanitärinstallationsarbeiten im künftigen Jugendzentrum im Haus der Wasserwacht an den wirtschaftlichsten Bieter für 49 788 Euro bekannt.

Menth informierte den Stadtrat weiter bezüglich der Situation zur medizinischen Versorgung in Aub. Nach Weggang des Allgemeinarztes ist die Arztstelle derzeit vakant. Unter dem Motto „Wir feiern, wenn die Ärztin kommt“ wird eine neue Werbeaktion in Zusammenarbeit mit dem Verein „Aub aktiv“ gestartet. Dazu wird unter „www.arzt-in-Aub.de“ eine Homepage mit einem Werbefilm erstellt und im Laufe dieser Woche freigeschaltet. Ratsmitglied Manfred Neeser schlug vor, aktuell auf den einschlägigen Jobbörsen auch unter Ukraineflüchtlingen nach einem Arzt für Aub zu suchen.

Neeser wollte ferner wissen, ob auch die Stadt Aub Unterkünfte für die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet bereitstellen kann. Nach Menths Worten kann die Stadt Aub derzeit keine eigenen geeigneten Unterkünfte anbieten. Wie dies im privaten Bereich aussehe, sei ihm nicht bekannt.

Ratsmitglied Dr. Franz Merkel wies darauf hin, dass im Mühlbach nördlich der Stadtmauer derzeit viel Treibholz schwimme. Menth gab bekannt, dass das Holz nicht hauptsächlich von den Stürmen ins Wasser geweht wurde, sondern vielmehr auf die Baumfällaktion entlang der Gollach zurückzuführen sei. Der Bauhof sei bereits damit befasst, das dabei übrig gebliebene Holz einzusammeln.

Ratsmitglied Theo Theuerkaufer bedauerte, dass es mit der Baustelle in der Etzelstraße so gar nicht vorangehe. Menth widersprach. Dort mache man in den letzten Tagen wieder gute Fortschritte. Derzeit werde Estrich verlegt. Die Verzögerungen seien nicht auf aktuelle Situation zurückzuführen, sondern auf Corona-Beschränkungen im vergangenen Jahr sowie auf Engpässe bei Materiallieferungen.