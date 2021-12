Astrid Hemmrich ist neue stellvertretende Kreisjägermeisterin

Tauberbischofsheim. Die außerordentliche Jahreshauptversammlung des Kreisjagdverein Tauberbischofsheim fand unter Einhaltung der 2G Regeln in der Turnhalle in Gerlachsheim statt. Trotz der Umstände nahmen einige Mitglieder an der Versammlung teil.

Bevor es zum Tagesordnungspunkt Neuwahlen ging, hielt Kreisjägermeister Hubert Hartnagel eine kurze Rede. Dann ging es zum Tagesordnungspunkt Neuwahlen des Vorstands weiter. Zuvor wurde der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern entlastet. Anschließend übernahmen die Ehrenkreisjägermeister Wolfgang Bau und Wolfgang Freund den Wahlvorstand und führten die Wahlen durch.

Zum Kreisjägermeister wurde Hubert Hartnagel wieder gewählt. Die beiden Stellvertreter sind Jörg Heinkel und neu im Gremium Astrid Hemmrich als stellvertretende Kreisjägermeisterin. Die weiteren Posten wurden wie folgt verteilt: Schatzmeister: Thomas Maertens; Schriftführer: Tobias Link; Schießobmann: Andreas Rüdinger, Stellvetretender Schießobmann: Hubert Rüdinger; Presseobfrau: Sandra Meyer; Biotopobmann: Jörg Heinkel; Kassenprüfer: Sebastian Link und Christian Krimmer; Jugendobfrau: Sybille Rüdinger-Bauer; Chronik: Veronika Pleninger; Obmann Land- und Forstwirtschaft: Peter Kugler. Bestätigt durch die Versammlung wurden die Hegeringleiter, welche von den einzelnen Hegeringen/Abteilungen zuvor gewählt wurden. Dies sind Hegering I: Michael Löffler; Stellvertreter: Roland Rechtenwald; Hegering II: Winfried Hönig, Stellvertreter: Ralf Schäffner; Hegering III: Bernhard Bamberger, Stellvertreter: Udo Stefan und Stefan Feuerstein; Hegering V: Walter Kempf, Stellvertreter: Dirk Wonner; Hegering VI: Markus Schmidt, Stellvertreter: Heinrich Dosch; Obfrau Jagdhornbläser: Sandra Meyer, Stellvertreter Bernhard Stolz; Obmann Hundewesen: Wolfgang Freund, Stellvertreter: Anton Scherer und Herbert Merz.

Nachdem die Wahlen durchgeführt waren, konnte die Sitzung auch schon beendet werden.

