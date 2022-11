Assamstadt: Demonstration gegen AfD

Assamstadt. Ein „Bürgerdialog“ der Bundestagsfraktion der AfD mit Björn Höcke, Dr. Christina Baum, Dr. Dirk Spaniel und Emil Sänze findet am Freitag, 18. November in der Asmundhalle in Assamstadt statt. Das Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber, ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis gegen Rechtsextremismus, hat eine Gegendemonstration angemeldet. Diese beginnt am Freitag, 18. November, um 16 Uhr beim Friedhof in Assamstadt.

