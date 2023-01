Die Schublade mit Penicillin ist leer. Derzeit herrscht ein Lieferengpass bei Medikamenten wie noch nie. „Das geht schon seit zwei Jahren so, aber jetzt hat sich die Lage eklatant zugespitzt“, so Apothekerin Lioba Zäuner, Inhaberin der Franken-Apotheke in Tauberbischofsheim.

© von Brandenstein