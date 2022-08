AOK-Chefin Lierheimer spricht sich für Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel aus

Unter das Motto „Nachhaltig“ hat die AOK Heilbronn-Franken ihre Jahrespressekonferenz für den Main-Tauber-Kreis gestellt. Dabei fasste Bezirksdirektorin Michaela Lierheimer den Begriff weiter als nur auf den Aspekt Gesundheit.

Main-Tauber-Kreis. „Gesundheit braucht eine gesunde Umwelt“, so Michaela Lierheimer. Deshalb hat sich die AOK Heilbronn-Franken bereits 2013 auf den Weg gemacht, um intern umzustrukturieren. Mit Kleinigkeiten fing es an. Die Farbe, mit der die Wände gestrichen werden, wurde auf ihre Umweltverträglichkeit in den Blick genommen, Leuchtmittel nach und nach gegen LED ausgetauscht und die Mülltrennung konsequent umgesetzt.

Logische Schritte

Mittlerweile sind Außendienstler in E-Autos oder hybriden Gefährten unterwegs. Im Juni wurde die AOK-Baden-Württemberg im bundesweiten Krankenkassen-Vergleich vom Deutschen Finanz-Service Institut als nachhaltigste Krankenkasse in Deutschland ausgezeichnet, berichtete die Bezirksdirektorin nicht ohne Stolz. Die Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks gehört ebenso wie der Beitritt zum Klimabündnis Baden-Württemberg und dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden, zu den logischen Schritten. „Es liegt an uns, den CO2-Anstieg durch Verhaltensänderungen so gering wie möglich zu halten“, ist sich Lierheimer sicher. Die AOK habe intern ein CO2-Controlling für Transport, Immobilien, Büromaterialien, Dienstleistungen und Veranstaltungen eingeführt, um die gesteckten Ziele zu erreichen und Abweichungen zu erkennen. „Für uns ist das ein Ansporn, noch mehr zu tun, um noch mehr einzusparen.“ Digitale Lernplattformen werden den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, um für ökologisch nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren.

Praxen oft ohne Nachfolger

„Nachhaltigkeit, Klimawandel und Gesundheit hängen miteinander zusammen“, zeigte sich die Bezirksdirektorin sicher. Sie stellte allerdings fest, dass eine nachhaltige ambulante medizinische Versorgung in Baden-Württemberg in Frage stehe. Immerhin seien 37 Prozent aller hausärztlich arbeitenden Mediziner im Land älter als 60 Jahre und fänden bei Praxisaufgabe keine Nachfolger.

Ob die Pläne der Bundesregierung zur Stärkung der ambulanten Versorgung greifen werden, bleibe abzuwarten. Nach Ansicht der AOK helfe als Gegenmaßnahme nur ein Gesamtpaket mit verschiedenen Ansätzen: Eine Landarztquote müsse ebenso her wie mehr Medizin-Studienplätze, die Steigerung der Anzahl von medizinischen Versorgungszentren, der Ausbau der Telemedizin und die Förderung sektorenübergreifender Versorgungsmodelle. Als aktive Impulse der AOK nannte Lierheimer das AOK-Haus- und Facharztprogramm. Die stationäre Versorgung bezeichnete die Bezirksdirektorin als gut.

Die Struktur sei durch die Schließung kleiner Kliniken solide. Sie erläuterte, dass größere Häuser besser auf Krisen reagieren könnten, leistungsfähiger seien, mehr Qualität bieten und wirtschaftlicher sein würden. Auch im ländlichen Raum bedürfe es keiner Klinikdichte, sondern klugen Zugangskonzepten bei einer wohnortnahen Basisversorgung.

Michaela Lierheimer berichtete von Qualitätsverträgen, die mit Kliniken geschlossen worden seien und von Verträgen mit insgesamt 54 Reha-Kliniken im Land. Sieben davon befänden sich im Bezirk Heilbronn-Franken, drei davon in Bad Mergentheim. Versicherte könnten sich über den bundesweiten AOK-Krankenhausnavigator über die Qualität von Operationen in Kliniken informieren. Klar sprach sich Lierheimer für geänderte Strukturen aus: „Wir brauchen größere Klinikstandorte mit gutem technischem Know how.“

Anreize für Produzenten

Gerade mit Blick auf die nicht mehr funktionierenden Lieferketten in einer globalen Welt plädierte sie für eine nachhaltigkeitsorientierte Arzneimittelproduktion und -versorgung. Über die Arzneimittelrabattverträge setze die AOK Anreize für die Einhaltung von Standards. Gefördert werde außerdem der sorgsame Umgang mit Antibiotika durch Bonizahlungen für die Einhaltung von Grenzwerten im Produktionsabwasser und die Verringerung des Schmerzmittels Dicloferac. Salben und Gels würden nicht mehr bei künftigen Arzneimittelrabattverträgen berücksichtigt, weil Dicloferac beim Waschen oder Duschen ins Abwasser gelange und die Fließgewässer belaste. Schon jetzt sei die Konzentration von 0,5 Mikrogramm pro Liter im Mittel bei Weitem überschritten.

Dass die Prävention vom Kindes- bis zum Seniorenalter einen hohen Stellenwert hat, betonte die Bezirksdirektorin. Allein in der Region arbeiteten 60 Fachkräfte in diesem Bereich in fünf Gesundheitszentren. Um alle Aufgaben bewältigen zu können bedarf es allerdings einer soliden Finanzierung, die derzeit nicht gegeben sei. In der Gesetzlichen Krankenversicherung erwarte man ein Defizit von 17,3 Milliarden Euro.

Die im Entwurf des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes geäußerten Vorschläge hält Michaela Lierheimer für nicht geeignete Maßnahmen. Für die AOK kämen nur drei Lösungen in Betracht: die Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 auf 7 Prozent, die Anhebung der Beitragszahlungen der Bundesagentur für Arbeit für Versicherte, die Arbeitslosengeld-II beziehen, und die Dynamisierung des Bundeszuschusses.