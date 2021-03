Bei der Landtagswahl am 14. März haben die Bürger zwölf Kandidaten zur Auswahl. Die Fränkischen Nachrichten haben ihnen drei Fragen gestellt. Für die Freien Wähler antwortete Stefan Grimm.

Main-Tauber-Kreis. Die drei Fragen der FN beantwortet Stefan Grimm (Külsheim) als Landtagskandidat der Freien Wähler wie folgt.

Stefan Grimm ist Kandidat der Freien Wähler. © Besserer

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordnete des Main-Tauber-Kreises im Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Stefan Grimm: Erstens Bildung. Die Freien Wähler stehen für die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums. Damit würde erheblicher Druck von den Schülern genommen.

Sie hätten wieder Zeit, sich ihren Interessen zu widmen und sich in Vereinen und Ehrenamt einzubringen. Grundsätzlich würde ich die Hauptfächer in Niveaustufen gliedern. Das Grundwissen muss jeder erlangen, darüber hinaus bleibt Zeit, um die Stärken auszubauen. Wichtig wären auch mehr Unterricht im Bereich Wirtschaft/Finanzen und IT/Medien. Zweitens Klima- und Umwelt. Damit unsere Kinder überhaupt eine Zukunft haben, müssen wir umgehend mutig und entschieden den Klimawandel eindämmen und einen nachhaltigeren Lebenswandel an den Tag legen. Damit möglichst viele mitmachen, setze ich auf Anreize und Förderung statt auf eine Verbotskultur. Für Deutschland als führende Nation im Bereich Umwelttechnik stellt der Kampf gegen den Klimawandel eine riesige Chance dar. Für mich sind Umwelt- und (nachhaltige) Wirtschaftspolitik keine Gegensätze.

Drittens Infrastruktur und Verkehr. Viele Straßen, Brücken und Schulen sind marode und müssen dringend auf Vordermann gebracht werden. Bei Hitze ist die A 81 wegen Blow-Ups auf 80 Stundenkilometer beschränkt. Und telefonieren kann man dort wegen der Funklöcher ohnehin nicht ordentlich. Das darf Mitten in Europa nicht sein.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Main-Tauber-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

Grimm: Der Main-Tauber-Kreis ist der am dünnsten besiedelte Kreis in Baden-Württemberg und daher nicht mit Stuttgart zu vergleichen. In den hiesigen Fußgängerzonen sind wir froh, wenn überhaupt der eine oder andere Kunde zum lokalen Einzelhändler kommt und nicht Auswärts zum Shoppen fährt oder gleich im Internet bestellt.

Ich glaube mit durchdachten Hygienekonzepten und FFP2 Masken zum Selbstschutz ist das Ansteckungsrisiko beim kleinen Einzelhändler und in der Gastronomie nicht höher als im Supermarkt. Zum Überleben der betroffenen Betriebe müssen wir deren Liquidität unbürokratisch und schnell sicherstellen. Die laufenden Programme sind gut gemeint, handwerklich aber häufig schlecht umgesetzt, viel zu langsam und bürokratisch. Wenn wir alle lokal einkaufen würden, wäre vielen Einzelhändlern und deren Angestellten geholfen.

Mittelfristig wird der Kreis vom Umdenken der Bürger profitieren. Urlaub in Deutschland ist wieder populär und wird den Tourismus beflügeln.

Außerdem hat Corona gezeigt, dass man auch im ländlichen Raum prima aus dem Homeoffice arbeiten kann.

Man muss dazu nicht in die überfüllten und teuren Ballungsgebiete ziehen, sondern kann bei uns in einer wunderschönen und gesunden Umgebung leben und arbeiten.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

Grimm: Es war richtig, dass sich die Politik zu Beginn der Pandemie auf die Problembewältigung fokussiert hat und nicht alles unter den Vorbehalt der Finanzierbarkeit gestellt hat. Es wurden und werden nach wie vor Unsummen ausgegeben. Nun muss das aber zielgerichteter erfolgen.

Außerdem sollten die Unternehmen, die die Krise überwunden haben und bei denen die Gewinne wieder sprudeln, dem Steuerzahler „ihre Dankbarkeit erweisen“ und die Unterstützung zurückzahlen. An den Börsen ist bereits wieder Feierlaune, der DAX so hoch wie nie. Einige Branchen und viele Spekulanten haben an der Krise gut verdient. Potenzial zum Abschöpfen wäre also da.

Als Kommunalpolitiker kämpfe ich seit 17 Jahren für sparsame öffentliche Ausgaben. Nur weil es nicht mein privater Geldbeutel ist, sind Steuergelder doch genauso mit Bedacht auszugeben. Da ließe sich auf allen Ebenen viel sparen.

Trotzdem werden wir den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Aber ist das so schlimm? Die Zeiten des Lockdowns haben mir gezeigt, dass das ständige Höher, Schneller, Weiter und der überbordende Konsum, den wir uns selbst auferlegen, dass es darauf letztendlich nicht ankommt.

Zum Glücklichsein brauchen wir Mitmenschen, Freunde, Gespräche und Begegnungen. Und die gibt es alle kostenlos. red