Angeklagter wegen zahlreicher Delikte vor Gericht

Wertheim/Tauberbischofsheim. Wegen zahlreicher Betäubungsmitteldelikte, mehrfacher vorsätzlicher Körperverletzung, mehrfachen Widerstands gegen Polizeibeamte, gewerbsmäßigen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und einiges mehr steht seit Montag ein 33-jähriger Angeklagter in Mosbach vor Gericht. Die ihm vorgeworfenen Taten beging er hauptsächlich in Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim. Unter anderem habe er einen Polizeibeamten gebissen, als dieser ihn nach einer Schlägerei in Gewahrsam nehmen wollte. Die Vorsitzende Richterin erweiterte auf Grund der wirklich zahlreichen Vergehen die ursprünglich drei angesetzten Verhandlungstage um weitere zwei Termine. Insgesamt sind 25 Zeugen und Geschädigte sowie Sachverständige geladen. Die Verhandlung wird am Donnerstag, 8. Dezember, vor der Großen Strafkammer fortgesetzt.

