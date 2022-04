Andere Zeiten für Trichinenproben

Main-Tauber-Kreis. Das Veterinäramt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis weist darauf hin, dass an Ostern aufgrund der Feiertage geänderte Annahmezeiten für die Trichinenproben gelten. So wird anstatt an Karfreitag, 15. April, bereits am Gründonnerstag, 14. April, untersucht und anstatt an Ostermontag, 17. April, erst am Dienstag, 19. April.

Die Proben sollten jeweils von 8 bis 11 Uhr entweder beim Amt für Vermessung und Flurneuordnung, Wellenbergstraße 3 in Tauberbischofsheim, oder beim Veterinäramt in der Wachbacher Straße 52 in Bad Mergentheim in den Briefkasten geworfen werden.

Die Trichinenuntersuchungsstelle bei Günter Lutz, Denkmalsiedlung 6, in Hundheim ist am Dienstag, 19. April, geschlossen. Die Proben können jedoch dort in den vorgesehenen Behälter eingeworfen werden. Sie werden dann abgeholt und zentral in Bad Mergentheim untersucht.

Eine persönliche Entgegennahme der Proben ist aufgrund der Corona-Situation nach wie vor nicht möglich. Die Durchschläge der Wildursprungsscheine werden mit der Freigabe der Tierkörper per Post versandt. Tierkörper beziehungsweise Teile davon dürfen erst bei Vorliegen der Durchschläge beim Einsender in den Verkehr gebracht werden. Sollte der Durchschlag nicht spätestens zwei Tage nach der Abgabe der Proben zugestellt sein, sollte das Veterinäramt unter Telefonnummer 07931/48276253 kontaktiert werden. lra