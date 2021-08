An Live-Talkrunde mit dem Verkehrsminister teilnehmen

Schäftersheim. Verkehrsminister Winfried Hermann folgt der Einladung von Prof. Dr. Martina Klärle und besucht die „Smarte Karre“ auf dem HOF8 in Weikersheim-Schäftersheim, die er im vergangenen Jahr mit dem Landespreis „Wir machen Mobilitätswende“ ausgezeichnet hat.

Im Rahmen des Besuchs findet am Mittwoch, 25. August von 16.30 bis 18 Uhr eine Live-Talkrunde am Brunnen zum Thema „Nachhaltige Mobilität“ statt. Unter folgendem Link können auch Interessierte live dabei sein: https://youtu.be/YCzaq-r7S-4

Weitere Informationen zur Klärle GmbH und der "Smarten Karre" in Schäftersheim sind unter www.klaerle.de und www.smartekarre.de erhältlich, telefonisch unter 07934 / 992880 oder persönlich im HOF8 (Bachgasse 8, 97990 Weikersheim).



