Ambulante Suchtberatung muss der Gesellschaft etwas wert sein

Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim. An einem bundesweiten Aktionstag zur Suchtberatung unter dem Motto „Kommunal wertvoll!“ beteiligen sich an diesem Donnerstag auch der AGJ-Fachverband und das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis. Ziel des Aktionstages, den die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) gemeinsam mit ihren Mitgliedsverbänden durchführt, ist insbesondere, die Suchtberatungsstellen und Politik in den Kommunen hinsichtlich einer weiteren Finanzierung miteinander in einen Dialog zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die kommunale Suchthilfe, Suchtberatung und Suchtprävention sieht sich in diesem Jahr stärker als zuletzt mit den Auswirkungen der Coronapandemie konfrontiert. So stellen Kommunen angesichts der finanziellen Belastungen der letzten Jahre teilweise noch weniger Mittel für die ambulante Suchtberatung zur Verfügung als ohnehin schon. Dementsprechend weist das Schwerpunktthema mit der Devise „Wir sind für alle da – noch!“ auf dieses Dilemma hin.

„Einer Studie der Hauptstelle für Suchtfragen zufolge trinken die Bundesbürger im Durchschnitt jährlich rund eine Badewanne voll alkoholischer Getränke. Damit gilt Deutschland als Hochkonsumland beim Pro-Kopf-Verbrauch reinen Alkohols, der etwa doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt ist“, berichtet Michael Goldhammer, Leiter des AGJ-Fachverbands Main-Tauber-Kreis. Vor diesem Hintergrund haben der AGJ-Fachverband und das Diakonische Werk, die im Main-Tauber-Kreis institutionell für Beratung, Hilfe und Prävention in Suchtfragen zuständig sind, schon im Mai zusammen mit dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim und dem Krankenhaus in Tauberbischofsheim sowie weiteren Akteuren eine Aktionswoche „Alkohol –Weniger ist besser!“ durchgeführt. Dabei gab es sowohl für Klinikpersonal als auch für Patienten und Besucher praktische Infos, Tipps und Anregungen zu dieser Themenstellung.

Mehr zum Thema Treffpunkte Landkreis zahlt Fördergelder für Familienzentren aus Mehr erfahren Mehrgenerationenhaus mit Familienzentrum Monatsprogramm bietet für jeden etwas Mehr erfahren SPD-Kreisverband Für 49-Euro-Ticket und Erhalt der Madonnenlandbahn Mehr erfahren

„Zum einen soll der jetzige Aktionstag an diese Thematik anschließen sowie auf die Angebote der Suchtberatungsstellen im Landkreis sensibilisieren. Zum anderen geht es nicht nur um Alkoholmissbrauch, sondern ebenso um Drogenkonsum sowie andere Sucht- und Rauschmittel“, erklärt Goldhammer stellvertretend.

„Das Suchthilfesystem in Deutschland ist breit aufgestellt. Für fast jeden Bedarf gibt es passende Angebote, die zudem fortwährend weiterentwickelt werden. Wer Hilfe bei Suchtproblemen oder Beratungsfragen sucht, bekommt sie auch. Mit einem weit verzweigten Netzwerk bietet das Suchthilfesystem differenzierte und spezialisierte Beratungs-, Betreuungs-, Behandlungs- oder Präventionsangebote. Dabei übernehmen Suchtberatungsstellen unverzichtbare Aufgaben und leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft“, ergänzt Gaby Schiller-Abendschein, Suchttherapeutin des Diakonisches Werks Main-Tauber-Kreis.

„Suchtberatung ist ein essenzieller Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Suchtberatungsstellen beraten, behandeln und begleiten, unterstützen und stabilisieren Abhängigkeitskranke in Krisen sowie in dauerhaft herausfordernden Lebenssituationen. Damit bieten sie vor Ort eine unverzichtbare Hilfe für suchtgefährdete oder abhängigkeitskranke Menschen sowie deren Angehörige. Allerdings verschärft sich derzeit die ohnehin prekäre Finanzierungssituation ambulanter Suchtberatungsstellen zunehmend“, schildern Gaby Schiller-Abendschein und Michael Goldhammer die sich zunehmend verschärfende Entwicklung.

Im Main-Tauber-Kreis werden die beiden Suchtberatungsstellen in Tauberbischofsheim (AGJ) und in Bad Mergentheim (Diakonie) sowie deren Personal finanziell durch Zuwendungen des Main-Tauber-Kreises und des Landes Baden-Württemberg gefördert. Da die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln jedoch zur Kostendeckung nicht ausreicht, muss der verbleibende Bedarf aus Eigenmitteln wie etwa Zuweisungen aus Kirchensteuermitteln, Erwirtschaftungen durch Leistungen und der Generierung von Spenden erbracht werden.

„Nicht zuletzt in der Coronakrise hat sich gezeigt, dass Menschen Unterstützung brauchen“, berichten Schiller-Abendschein und Goldhammer. „Suchthilfe kostet einerseits und spart andererseits Geld. Wenn die Hilfe vor Ort wegbricht, stehen Suchtkranke und ihre Familien alleine da“, geben sie zu bedenken. So schwierig die Finanzlage vieler Kommunen sei – ohne eine gut aufgestellte Suchtberatung gehe es nicht. „Gute Beratung vor Ort ist der erste Schritt raus aus der Sucht und rein in ein gesundes Leben“, unterstreichen der AGJ-Leiter und die Suchttherapeutin der Diakonie im Main-Tauber-Kreis.

„Aufgrund der Systemrelevanz der Suchthilfe, Suchtberatung und Prävention brauchen wir dringend eine weiterhin stabile und verlässliche Finanzierung, um auch zukünftig die erforderliche Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Suchtproblemen sowie deren Angehörige wohnortnah zu sichern“, fordern Schiller-Abendschein und Goldhammer. pdw