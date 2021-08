„Am Ende des Tages gibt es nur Gelassenheit“

Ein Stapel Mixtape-Kassetten, die ihm sein Bruder aus Jamaika mitbrachte, waren die Initialzündung: Tilmann Otto verwandelte sich in Gentleman. Heute zählt er zu den wichtigsten Reggae- und Dancehall-Protagonisten Deutschlands.

Rothenburg. Im Rahmen des Taubertal-Festivals „City Limits“ gab es am Donnerstag mit 650 begeisterten Fans ein Open-air-Live-Konzert in Rothenburg ob der Tauber mit „Gentleman“. Mit seinem leidenschaftlichen Auftritt und Hits wie „Dem Gone“, „Ovaload“, „Redemption Song“ und „Superior“ hatte er das Publikum von Anfang an in seinen Bann gezogen.

Gute Laune

Außerdem sorgte er mit „Time out“, „Staubsauger“ und „Ahoi“ (erstmals live) aus seinem ersten deutschsprachigen Album für gute Laune und Tiefenentspannung. „Gentleman“ stammt aus Osnabrück und ist der mit Abstand erfolgreichste deutsche Reggae-Künstler, hat jedoch bisher auf sechs Alben in der Regel englischsprachige Songs produziert. Mit dem Album „Blaue Stunde“, das 2020 veröffentlicht wurde, wagt er sich aus dieser Komfortzone heraus. Mit Erfolg.

Bereits die Vorband „Jupiter Jones“, die erst im Januar 2021 neu gegründet wurde, lud mit Pop, Punk- und Indie-Rock zum Mitfeiern ein. Während Sänger Nicholas Müller von der Bühne aus entspannte Gespräche mit den Fans führte, kam durch die eingängigen, deutschen Texte von Liedern wie „Atmen“, „Immer für immer“, „Still“ sowie „Wichtigster Finger der Faust“ (wird am 20. August veröffentlicht) und den lässigen Klängen des Gitarristen Sascha Eigner bereits Live-Musik-Flair auf.

Dann war endlich der lang ersehnte Augenblick gekommen. Zunächst gab Gentleman seinem Musiker-Ensemble „The Evolution“ mit einem Drummer, einem Keyboarder, einem Gitarristen, einem Bassisten und einer Saxophonistin den Vortritt. Die beiden Backgroundsängerinnen Tamika – im Übrigen seine Ehefrau – und Treesha schmetterten jeweils einen Hit und heizten dem Publikum schon mal richtig ein, das von Anfang an mit der schönen Kulisse der Stadtmauer im Rücken voll dabei war.

Nach einem minutenlangen Solo betrat dann auch Gentleman die Bühne, der von den Fans auf dem weitläufigen Gelände stürmisch, stehend und klatschend empfangen wurde. Er nahm gleich die ganze Bühne ein, rannte blitzschnell auf die nur wenige Zentimeter entfernten Fans zu. Fast so als wollte er sagen: Hey Fans, hier bin ich und ihr gehört genauso dazu wie die Band selbst, also lasst uns nach monatelanger Abstinenz eine unvergessliche Party feiern. Und genau so war es dann auch. Die Fans ließen sich von der positiven Ausstrahlung des Sängers sofort anstecken.

Arme hochgerissen

Gentleman riss die Arme hoch, das Publikum auch. Alle winkten im Takt. Kaum einen hielt es auf den Sitzen – „everybody find his groove“. Viele tanzten sogar barfuß. Warum auch nicht, bei über 30 Grad und einer untergehenden Sonne am blauen Himmel ohne eine Wolke. Gentleman und seine Fans schaukelten sich gegenseitig in ein Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit. Alle genossen sichtlich den Moment. Bewegt von der unfassbaren Atmosphäre kannte dann auch das Energiebündel Gentleman kein Halten mehr. Wie ein Flummi sprang er in einem wahren Freudentaumel von rechts nach links auf dem Parkett auf und ab. „Can you feel it“, fragte er sein Publikum. Besser lassen sich Glücksgefühle nicht ausdrücken.

Der 47-Jährige war aber auch sehr darauf bedacht, nicht nur sich in den Vordergrund zu stellen, sondern auch alle anderen Mitwirkenden, unter anderem seine Ehefrau, die Backgroundsängerin Tamika. Überhaupt zeigte sich der zweifache Vater über das gesamte Konzert hinweg sehr familiär und gelassen, was auch auf die gesamte Atmosphäre überschwappte. Immer wieder suchte er den direkten Kontakt zum Publikum, beugte sich zu ihnen hinunter. Die Fans feierten ihn und er feierte die Fans. Sicherlich hätten alle noch stundenlang so weitermachen können.

Sozialkritisch

Die Lieder des Vollblut-Musikers greifen tagesaktuelle und politische Themen auf. Auch sozialkritische Nummern sind Teil seines Repertoires. Werte wie Gerechtigkeit und Bewusstsein hat er verinnerlicht und macht sie zum Gegenstand seiner Lyrics. Daneben ist vor allem Liebe sein großes Thema – „glaubt an die Liebe, umarmt euch“.

Seit Beginn seiner Reggae-Karriere, zunächst als DJ, dann als Musiker, hat Gentleman schon viel erreicht. So ist er bereits mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnet worden. Unter anderem kann er bereits zwei Echo-Awards sein eigen nennen und auch international war er bereits mehrmals nominiert.

Gelb-schwarz-grünes Blut

Kein Wunder, dass er als der einzige deutschsprachige Reggae-Musiker gilt, der im Heimatland von Dreadlocks und Rastafari anerkannt wird. Dennoch ist er stets am Boden geblieben und zu keinem überheblichen Star abgehoben, was sein Auftritt in Rothenburg nur belegen kann. Keine Frage: In den Adern dieses Mannes fließt gelb-schwarz-grünes Blut.

Das weitere Live-Programm: am Samstag, 14. August: „LaBrassBanda“ und „Oimara“. Sonntag, 15. August: „Madsen“ und „Lonely Spring“. Mittwoch, 18. August: „Fiddler’s Green“. Donnerstag, 19. August: „Alligatoah“.