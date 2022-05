Bad Mergentheim. Laut Informationen durch einen Anwohner gibt es aktuell in der Bobstadter Straße in Bad Mergentheim-Althausen weder Telefon, Internet noch TV. Die Betroffenen sollen Kunden von "Vodafone" sein. Das Unternehmen sei zwar informiert, doch seit Beginn der Störung am vergangen Samstag sei noch keine Abhilfe geschaffen worden. Eine Anfrage der FN-Redaktion läuft - bisher steht eine Antwort des Unternehmens noch aus.

