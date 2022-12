Main-Tauber-Kreis. Erster Landesbeamter Florian Busch hat den stellvertretenden Kreisbrandmeister im Dienstbezirk Mitte, Heiko Wolpert, für weitere fünf Jahre ernannt. Der Kreistag hatte ihn in seiner Sitzung am 26. Oktober wiedergewählt, nachdem er im Oktober 2017 das Amt von Elmar Wohlfart übernommen hatte. Nun überreichte Erster Landesbeamter Busch die Ernennungsurkunde für die zweite Amtszeit im Beisein von Kreisbrandmeister Andreas Geyer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir danken Ihnen für die Bereitschaft, das Amt für weitere fünf Jahre zu übernehmen. In der vergangenen Amtszeit haben wir Sie als Feuerwehrstrategen kennengelernt, der agiert statt reagiert“, würdigte Erster Landesbeamter Busch das persönliche Engagement Wolperts. Der Anerkennung sowie den Glückwünschen schloss sich Kreisbrandmeister Andreas Geyer an.

Auch Heiko Wolpert bedankte sich für das einstimmige Votum sowohl im Kreistag als auch durch die Feuerwehr- und Werkfeuerwehrkommandanten im Landkreis.

Mehr zum Thema Werkfeuerwehr MHZ Otto Hagelstein und Eberhard Busch verabschiedet Mehr erfahren

Der 54-jährige Heiko Wolpert war bis 2020 25 Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim. „Das war eine sehr interessante Zeit, allein beim Blick auf die technischen Entwicklungen. Im Zuge einer vorausschauenden Übergabe war es mir allerdings wichtig, den Staffelstab frühzeitig zu übergeben“, sagte der Ehrenbeamte, der weiterhin als Zugführer in Külsheim tätig ist.

Wolpert trat 1983 in die Jugendfeuerwehr ein und wechselte 1986 in die aktive Wehr. Damit engagiert er sich bereits seit knapp 40 Jahren bei der Feuerwehr und hat in dieser Zeit ebenfalls zahllose Lehrgänge gemeistert.

Er war Jugendfeuerwehrwart in Külsheim, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart für den Bezirk Nord, stellvertretender Abteilungskommandant in Külsheim und Zugführer des Katastrophenschutz-Löschzugs II Külsheim. Seit 1997 engagiert er sich im Katastrophenschutz als Mitglied der Technischen Einsatzleitung im Landkreis. Von 2002 bis 2012 war er stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. Anfang 2017 hat er dieses Amt erneut übernommen. lra