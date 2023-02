Alles rund ums „Berufe-Match“

Odenwald-Tauber. Auch in diesem Jahr steht die Ausbildungsmesse jungen Menschen als Orientierungshilfe zur Verfügung. Ehe man sich persönlich auf den Messen in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Wertheim und Walldürn informieren kann, wird es eine Online-Veranstaltung zum Auftakt in die Ausbildungsmesse geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Ausbildungsmesse 2023 Potenzielle Azubis werden bei FN-Ausbildungsmesse gesucht Mehr erfahren Schulen Zum vierten Mal begehrte Auszeichnungen bekommen Mehr erfahren Katholische Erwachsenenbildung Sandmalen, Reisen und die Frage nach dem Sinn Mehr erfahren

Hierbei können sich Schüler und potenzielle zukünftige Arbeitgeber unkompliziert digital kennenlernen. Während die Präsenzmessen am 15. März in Walldürn ihren Auftakt haben, findet die digitale Komponente bereits zuvor, am 13. und 14. März, statt.

Bequem von Zuhause aus lassen sich erste spannende Programmpunkte verfolgen: Nach der Begrüßung durch FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann und die Unterstützer der Messe wird die deutsche Meisterin im Synchronschwimmen von 2016, Amélie Ebert über Schule, Ausbildung und Sport berichten. Im Anschluss folgt ein kurzer „Knigge für Azubis“, bevor dann im „3 Fragen an“-Format verschiedene Berufsbotschafter ihre Berufe präsentieren.

Außerdem kann die Veranstaltung dazu genutzt werden, um sich mit potenziellen Arbeitgebern aus der Region zu vernetzen. Hierzu steht die Plattform „Talentefinder“ bereit, auf der sich die Schüler und Unternehmen ganz unkompliziert kennenlernen können. 70 Unternehmen nehmen am digitalen Auftakt teil, es sollte also für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Wie auf beliebten Datingplattformen laden die Unternehmen hier ihre angebotenen Stellen und weitere Informationen hoch, so dass die Schüler ganz nach eigenen Vorlieben und ohne Kontaktängste erste Eindrücke gewinnen können.

Schüler können im Gegenzug ihre Vorlieben und Talente angeben, so dass auch die Unternehmen bereits sehen können, wer als potenzieller Auszubildender in Frage kommt. So kommen potenzielle Talente mit Unternehmen zusammen und für diese ist schon von Anfang an klar, wer Potenzial hat.

Wenn beide Seiten voneinander überzeugt sind, kann nach einem „Match“ auch direkt unkompliziert miteinander gechattet oder per Videocall werden. In virtuellen Räumen lernen sich beide Seiten besser kennen und können den digitalen Auftakt auch als Vorbereitung für ein Treffen für eine der Vor-Ort-Messen vereinbaren. Die herkömmlichen Bewerbungsprozesse werden so durch niedrigschwellige Kontaktaufnahme weitgehend ersetzt.

Damit dem fleißigen Matchen nun nichts mehr im Weg steht, findet am 15. Februar für die Unternehmen eine Informationsveranstaltung zur Funktionsweise der Plattform statt.

Ab dem 27. Februar finden die Schüler unter zukunft-karriere.de einen Anmeldelink, damit sie ihr Profil fürs „Matchmaking“ anlegen können. Unter allen vollständig ausgefüllten Profilen wird dabei ein IPad verlost.