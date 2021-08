Aktueller Rat zur Aussaat

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet am Mittwoch, 8., und Dienstag, 14. September, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr eine Onlineveranstaltung zum Thema „Rat zur Saat“ an. Das Landwirtschaftsamt stellt dabei die diesjährigen Versuchsfeldergebnisse vor, leitet daraus Empfehlungen für die Winterungen des kommenden Anbaujahres ab und behandelt aktuelle Pflanzenschutzthemen. Ergänzt wird dies durch aktuelle Informationen zur Düngeverordnung.

Bei Teilnahme an dieser Onlineveranstaltung werden auf Wunsch Bescheinigungen zur Pflanzenschutz-Sachkundefortbildung ausgestellt. Aus Kapazitätsgründen ist dieses Seminar beschränkt auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Flächen und Betriebssitz im Main-Tauber-Kreis.

Für alle Teilnehmenden ist im Vorfeld der Veranstaltung eine Anmeldung erforderlich. Diese kann formlos per E-Mail an LWA-Veranstaltung@main-tauber-kreis.de erfolgen. Die Interessenten erhalten dann eine PDF-Datei mit Registrierungsdaten zugesandt. Damit besteht die Möglichkeit, sich an einem der Termine zu registrieren; anschließend wird ein Zugangslink für die Veranstaltung an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse zugesandt. Bei Fragen zu den technischen Voraussetzungen der Onlineveranstaltung können sich Interessenten ant das Landwirtschaftsamt unter den Telefonnummern 07931/48 27 63 24, - 6321 und - 6316 wenden. lra