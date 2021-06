Agrarpolitik in Europa ist Thema

Main-Tauber-Kreis. Die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt setzt ihre Online-Gesprächsreihe fort. Dabei geht es Donnerstag, 1. Juli, ab 18 Uhr um das Thema: „Europäische Agrarpolitik kann mehr!“ Gesprächspartnerin ist die SPD-Europaabgeordnete Maria Noichl. Die Politikerin ist 54 Jahre alt und wohnt in Rosenheim. Seit 2014 gehört sie dem Europäischen Parlament an. Dort ist sie Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie im Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. Von 2008 bis 2013 war sie Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Die Mutter von zwei Söhnen und Großmutter von drei Enkelkindern arbeitete vor ihrer Abgeordnetentätigkeit als Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung und davor als Hauswirtschaftsmeisterin. Maria Noichl ist seit 2018 Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF). Von 2002 bis 2014 war sie Stadträtin in Rosenheim.

Das Gespräch findet über Evelyne Gebhardts Instagram-Seite statt (https://www.instagram.com/evelynegebhardtmep). Über den Chat können die Zuschauer auch Fragen stellen.