AfD verliert ihren Status als Fraktion

Main-Tauber-Kreis. Drei Kreistagsmitglieder braucht es, um als Fraktion zu gelten. So steht es in Paragraf 2, Absatz 1 der Geschäftsordnung. Zu Beginn der Amtszeit – 2019 – stellte die Alternative für Deutschland (AfD) drei Mandatsträger: Dr. Rolf Müller, Dr. Christina Baum und Roland Ehrmann. Baum schied aufgrund ihrer Wahl in den Deutschen Bundestag aus dem Kreistag aus. Für sie rückte Adelheid Schuster nach. Nun erklärte auch der Weikersheimer Fraktionsvorsitzende Dr. Rolf Müller sein Ausscheiden aus dem Gremium aus gesundheitlichen Gründen, was der Kreistag bei seiner Sitzung am Mittwoch im Bad Mergentheimer Kursaal auch einstimmig billigte. Beide Nachrückerinnen aus dem Wahlkreis Bad Mergentheim teilten jedoch mit, nicht zur Verfügung zu stehen.

Sowohl Ingeborg Kuhlmann als auch Anna-Lena Schuster, die bei der Kreistagswahl für die AfD angetreten waren, gaben an, dass sie nicht mehr Mitglied der Alternative für Deutschland seien und somit nicht zur Verfügung stünden. Da es keine weiteren möglichen Nachrücker gibt, verkleinert sich der Kreistag von 48 auf 47 Mitglieder. Weil die AfD damit nur noch über zwei Mandate verfügt, verliert sie überdies ihren Fraktionsstatus.

Einher ging damit die Neubesetzung der Kreistagsausschüsse. Nicht mehr vertreten sein wird die AfD im beschließenden Jugendhilfeausschuss. Alle Änderungen passierten den Kreistag, der zuvor bereits nichtöffentlich beraten hatte, einvernehmlich.

Die jeweiligen Mitglieder der Ausschüsse sind im Internet unter www.main-tauber-kreis.de unter dem Punkt Landkreis & Politik und der Unterrubrik Ausschüsse und Gremien einsehbar. hvb