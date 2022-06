Abschied von drei Führungspersönlichkeiten

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen einer Feierstunde hat Landrat Christoph Schauder drei langjährige Amtsleiter beim Landratsamt Main-Tauber-Kreisverabschiedet. Landwirtschaftsamtsleiter Meinhard Stärkel und Forstamtsleiter Karlheinz Mechler werden beide mit Ablauf des 30. Juni in den Ruhestand versetzt. Beide haben die Altersgrenze bereits erreicht, den Eintritt in den Ruhestand jedoch noch etwas hinausgezögert. Verkehrsamtsleiter Karl Bundschuh tritt ab 1. August in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit ein. Zum 1. August 2023 folgt dann der Ruhestand. Als Nachfolger wurde die künftige Forstamtsleiterin Marieke Plate und der künftige Verkehrsamtsleiter Thorsten Plasch in ihr jeweiliges Amt eingeführt.

„Ich habe der heutigen Veranstaltung mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegengeschaut. Das Landratsamt verliert heute drei sehr geschätzte Kollegen. Allerdings haben sich alle den Ruhestand mehr als verdient und ich freue mich zusammen mit den scheidenden Mitarbeitern, dass sie diesen jetzt erreicht haben“, sagte Landrat Christoph Schauder.

Meinhard Stärkel

Zur Verabschiedung von Landwirtschaftsamtsleiter Meinhard Stärkel war extra Dr. Kurt Mezger, Abteilungspräsident der Abteilung Landwirtschaft,Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen beim Regierungspräsident Stuttgart, angereist. Landrat Schauder beschrieb Stärkel als „einen Kämpfer für landwirtschaftliche Interessen, wie er im Buche steht“ und als „Interessensvertreter der Landwirtinnen und Landwirte im Main-Tauber-Kreis“. Für den Job des Landwirtschaftsamtsleiters brauche man laut Schauder gute Kenntnisse der Raumschaft und Fingerspitzengefühl. Diese beiden Eigenschaften habe Meinhard Stärkel in seiner Person vereint.

Meinhard Stärkel wurde 1955 in Stuttgart geboren. Nach dem Abitur am Gymnasium in Künzelsau absolvierte er zunächst ein Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Neckarwestheim, ehe er das Studium der Allgemeinen Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim aufnahm. Dieses schloss er 1981 ab. Stärkel arbeitete zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referent beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg.Im Jahr 1988 trat er in den landwirtschaftlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg ein und begann mit dem Referendariat für den höheren landwirtschaftlichen Dienst. Meinhard Stärkel war seit dem 1. Januar 2015 als Landwirtschaftsamtsleiter beim LandratsamtMain-Tauber-Kreis tätig. Am 1. Dezember 2015 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Karlheinz Mechler

„Karlheinz Mechler hat während seines beruflichen Werdegangs zwei große Forstreformen miterlebt, die Eingliederung der Forstämter in die Landratsämter 2005 und die Ausgliederung des Staatswaldes 2020. Dabei hatte er auch oftmals Berührungspunkte zu den Kommunen im Landkreis“, erklärte Landrat Schauder. Ihm sei es immer gelungen, die komplexen Neuerungen und forstrechtlichen Zusammenhänge so zu erklären, dass sie auch ein Laie versteht. „Karlheinz Mechler hat als stellvertretender Amtsleiter und als Amtsleiter das Forstamt des Main-Tauber-Kreises durch diese zwei großen Reformen gelotst und dafür gesorgt, dass die Regelungen sauber umgesetzt wurden. Das erfordert ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl. Dafür möchte ich ihm ausdrücklich danken“, sagte Schauder.

Karlheinz Mechler wurde 1955 in Mörschenhardt geboren. Er absolvierte 1974 sein Abitur am Gymnasium in Eberbach. Nach seinem Grundwehrdienst studierteer von 1977 bis 1982 Forstwissenschaften an der Universität in Freiburg. Direkt im Anschluss daran trat Mechler als Forstreferendar in den Vorbereitungsdienst bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg ein. Im Mai 1984 legte er die große Forstliche Staatsprüfungab. Karlheinz Mechler kam zum 1. Januar 2005 aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Im April 2008 wurde er zum stellvertretenden Amtsleiter und zum 1. Januar 2020 zum Amtsleiter des Forstamtes bei der Kreisverwaltungernannt. Am 7. Oktober 2017 feierte Mechler sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Karl Bundschuh

Karl Bundschuh ist ein Kind der Region. Landrat Christoph Schauder betonte, dass er die Zusammenarbeit sehr genossen habe. „Ich schätze an Mitarbeitenden und Führungskräften, wenn Vorgaben nicht einfach nur umgesetzt werden, sondern diese zunächst kritisch hinterfragt werden“, erläuterte der Landrat. „Karl Bundschuh ist genau eine solche Person. Ich habe die anspornenden Diskussionen und Debatten mit ihm in bester Erinnerung und möchte mich dafür heute nochmals bedanken“, sagte Schauder. Durch dieses engagierte Auftreten seien einige Probleme erkannt worden, bevor etwas in die Schieflage geraten sei. „Karl Bundschuh war hierbei stets der Fels in der Brandung“, teilte Schauder mit.

Karl Bundschuh wurde 1958 in Hochhausen geboren. Seine fachgebundene Hochschulreife legte er 1977 am Wirtschaftsgymnasium in Tauberbischofsheimab. Nach dem Grundwehrdienst absolvierte Bundschuh eine Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst. Diese schloss er im November 1982 mit der Staatsprüfung als Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab. Karl Bundschuh durchlief verschiedene Stellen,unter anderem war er auch im Sozialministerium und im Wirtschaftsministerium in Stuttgart tätig. Im Dezember 1989 wurde er infolge eines Versetzungsantrags an das Landratsamt Main-Tauber-Kreis abgeordnet und im Januar 1990 letztendlich dann dorthin versetzt.Seit 1. Januar 2000 war Karl Bundschuh Leiter des Verkehrsamtes beim Landkreis. Im Juli 2017 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Verdienste gewürdigt

Landrat Christoph Schauder dankte allen drei scheidenden Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement für den Landkreis. Er wünsche ihnen für den bevorstehenden Ruhestand alles Gute und hoffe, dass sie diesen bei bester Gesundheit viele Jahre genießen können. „Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen in den kommenden Jahren“, teilte Schauder mit.

Personalratsvorsitzender Peter Ebert schloss sich den Wünschen des Landrats an. Er verglich das Landratsamt mit einem Boot. „Stärkel, Mechler und Bundschuh reisten auf diesem viele Jahrzehnte, zuletzt auch als Steuermänner. Sie schipperten das Boot auch durch unruhige Gewässer und haben dabei nie die Kollegen vergessen“, zog er einen Vergleich.

Er dankte den drei scheidenden Amtsleitern auch ganz besonders im Namen der Mitarbeitenden des Landratsamtes für ihr Engagement. Zudem hieß er die neue Kollegin und den Kollegen auf ihren jeweiligen Positionen willkommen.

Marieke Plate

Marieke Plate wechselt zum 1. Juli als Forstamtsleiterin zum Landratsamt Main-Tauber-Kreis und tritt somit die Nachfolge von Karlheinz Mechleran. Bislang war die 38-Jährige die Leiterin der Forst-Außenstelle Bopfingen an der unteren Forstbehörde beim Landratsamt Ostalbkreis. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und heiße Marieke Plate im Main-Tauber-Kreis herzlich Willkommen“, sagte LandratChristoph Schauder.

Thorsten Plasch

Zum 1. August wird Thorsten Plasch die Nachfolge von Karl Bundschuh antreten. Er ist seit August 2011 als stellvertretender Amtsleiter beim Verkehrsamt des Landratsamtes tätig. „Es freut mich sehr, dass wir einen erfahrenen Mann aus dem eigenen Haus gewinnen konnten“, erklärte der Landrat.