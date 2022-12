Die Summen sind verbucht. Dennoch muss das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt kontrollieren, ob das, was die Verwaltung mit ihrem Geld gemacht hat, auch korrekt verbucht wurde. Das ist die Stunde von Amtsleiter Michael Haas.

Main-Tauber-Kreis. Für 2021 fiel sein Bericht bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle überaus positiv aus. Knapp 9,5 Millionen Euro mehr als geplant hatte der Main-Tauber-Kreis zum Jahresende in der Kasse. Das lag zum einen an höheren Schlüsselzuweisungen und an einer Steigerung bei der Grunderwerbssteuer, zum anderen daran, dass die Landkreisverwaltung selbst in vielen Bereichen sparsam gewirtschaftet hat. Eigentlich war geplant, fast sieben Millionen Euro Schulden aufzunehmen. Tatsächlich aber wurden Schulden in Höhe von über zwei Millionen Euro getilgt, so dass der Schuldenstand auf 14,78 Millionen Euro gesunken ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei 111,33 Euro.

Sehr gute Eigenkapitalquote

Auch bei den liquiden Mitteln stand der Kreis zum Jahresende mit mehr als 13,7 Millionen Euro gut da. Michael Haas bezeichnete dies in steter Zurückhaltung des Kontrolleurs als „zufriedenstellenden Betrag“. Damit lag die Eigenkapitalquote mit 87,59 Prozent deutlich über dem Landesschnitt von 78,23 Prozent.

Dass dieses gute Ergebnis keinen Bestand haben würde, war bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2022 klar und wurde von Amtsleiter Haas auch auf der Grundlage der Zahlen des Finanzzwischenberichts verdeutlicht. Der Schuldenstand werde steigen, die Liquidität deutlich absinken, so sein Fazit.

Lob hatten die Fraktionen des Kreistags für das letztjährige Ergebnis. Thomas Kraft erinnerte für die SPD an die Belastungen durch die Pandemie und die harte Entscheidung für ein Moratorium beim Thema Bursariat II. Er bescheinigte der Landkreisverwaltung einen guten Umgang mit den Finanzen und zeigte sich erfreut über die mögliche Schuldentilgung. „Die Verwaltung hat gut gearbeitet“, so Kraft, der das Ergebnis als ordentliche Basis für die vor dem Landkreis liegenden Investitionen sieht.

Die absehbare vorweihnachtliche Bescherung mit dem Plus von 9,5 Millionen Euro nehme auch die CDU-Fraktion gerne an, so Fraktionsvorsitzender Manfred Schaffert. Selbstredend sei die jedoch längst in den Haushaltsentwurf für 2023 eingeflossen. Dennoch seien es mehr als zehn Jahre her, dass der Main-Tauber-Kreis einen so geringen Schuldenstand gehabt habe. Die Eigenfinanzierungsquote sei hervorragend und biete ein gutes Fundament für die Zukunft.

Wichtige kommunale Kraft

Als gut aufgestellt bezeichnete Klaus Kornberger für die Freien Wähler den Landkreis. Es sei immer schwierig, Vorhersagen zu treffen, wie die Zahlen zum Jahresende aussehen. Vieles sei abhängig von der Steuerkraft der Kommunen und mit Blick auf die Grunderwerbssteuer seien es auch wieder die Kommunen, die das Bauland zur Verfügung stellten.

Rainer Moritz gab den „advocatus diaboli“, indem er die im Haushalt geforderte Einsparung innerhalb der Verwaltung als „locker erfüllt“ bezeichnete und daraus schloss, dass man so etwas ja jährlich fordern könne. Dass die Rechnungsprüfung Kloster Bronnbach separat aufgeführt habe, begrüßte er.

Auch Albrecht Rudolf lobte für die FDP die sparsame Haushaltsführung und die 5,4 Millionen Euro an Kostenerstattung durch Land und Bund, die es so vielleicht in Zukunft nicht mehr geben werde. Dass die Personalaufwandsquote über der des Landes liege, sei dem Flächenlandkreis und dem Mehr an Dienststellen geschuldet.

Letztlich wurde der Schlussbericht von Michael Haas ebenso einhellig zur Kenntnis genommen wie die Feststellung des Jahresabschlusses mit allen Unterpunkten.

Plus für Gebührenzahler

Wie jedes Jahr gab es von allen Seiten Lob für den Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis. Auch hier legte Michael Haas den Prüfbericht für 2021 vor. Der Gewinn beträgt knapp 7000 Euro, die an den Kernhaushalt gehen. Beim gebührenrechtlichen Ergebnis gibt es Mehreinnahmen in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro. Insgesamt seien den Gebührenzahlern gemäß des Prinzips der kostendeckeneden Müllgebühren 1,82 Millionen Euro gutzuschreiben, führte Haas aus.

Tillmann Zeller (SPD) sprach von einer „konstant erfreulichen Entwicklung des AWMT“. Zwei Punkte kritisierte er jedoch: zum Einen, dass es auf dem Recyclinghof in Bad Mergentheim kein Wasser in den Chemietoiletten gebe und die Mitarbeiter unter Wespenattacken gelitten hätten, zum Zweiten, dass mehr Eigenkompostierung notwendig sei, um Humus zu generieren. Das sei besser, als alles auf die Grünplätze zu bringen, so Zeller. Landrat Christoph Schauder versprach Abhilfe beim Wasserproblem in Bad Mergentheim. „Im nächsten Sommer wird das anders aussehen“, so der Landrat.

Abfallvermeidung hat Priorität

Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) bezeichnete es als erfreulich, dass der AWMT seit vielen Jahren schuldenfrei sei und die Modernisierung der Recyclinghöfe in Angriff genommen werde. Oberstes Prinzip aber müsse die Abfallvermeidung sein. Vorderste Plätze im Landesranking bei der Abfallbilanz für den Main-Tauber-Kreis seien zudem „ziemlich gut“.

Das wollte der Landrat so nicht stehen lassen. Die Plätze seien „verdammt gut“ und zeigten, dass die Bürger verantwortungsvoll mit dem Abfall umgehen.

„Sehr zufrieden“ zeigte sich auch Manfred Schaffert (CDU). Seit Jahren einen Spitzenplatz im Landesranking zu verteidigen, sei aller Ehren wert. Die Kostenüberdeckung bei den Gebühren werde sich bei der Kalkulation für die Jahre 2024/25 niederschlagen.

Albrecht Rudolf (FDP) erinnerte an seine Anregung, flächendeckend Plätze für Grün- und Obstbaumschnitt einzurichten. Sie sollten lange Transportwege kleiner Mengen auf die Grünplätze verringern. Landrat Schauder unterstützte dieses Ansinnen, hielt es aber nicht für realistisch, dass in allen 18 Städten und Gemeinden solche Plätze eingerichtet werden können. Man sei aber in guten Gesprächen und werde auch beim Streuobstschnitt wieder eine kostenfreie Angabe ermöglichen.

Modernisierung der Gebäude läuft

Letztlich war es Klaus Kornberger, der bei den guten Ergebnissen des AWMT mehr Mut forderte. „Die Modernisierung der Gebäude sollte unser Ziel sein.“ Der Landrat verwies darauf, dass im April 2023 der Recyclinghof im Industriegebiet A 81 fertiggestellt werden solle, im Laufe des Jahres folge Lauda.