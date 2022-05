9-Euro-Ticket stößt auf breite Ablehnung

Der ÖPNV ist auf einem guten Weg. Das bescheinigten die Mitglieder des VGMT-Aufsichtsrats Geschäftsführer Thorsten Haas. Kritik wurde allerdings am 9-Euro-Ticket geübt, das Anfang Juni eingeführt werden soll.

Main-Tauber-Kreis. Es sei nicht allein die Corona-Pandemie, sondern nun auch noch die Energiekrise, die belaste. „Neun von zehn Busunternehmen, die von der VGMT beauftragt sind, sind Privatunternehmen“, so Haas. Der Geschäftsführer informierte über den mehr als dreimonatigen Stillstand des beliebten NightLife-Shuttles, das gern genutzt wird. Pünktlich zum Würzburger Frühlingsfest sei der Verkehr zur Freude vieler wieder aufgenommen worden. Zur Entspannung beigetragen habe auch die Lockerung der Maskenpflicht ab dem 3. April.

Für gute drei Wochen mussten ab dem 11. April drei Fahrten pro Tag zwischen Boxberg und Bad Mergentheim ausfallen, informierte der Geschäftsführer. Grund für den erstmaligen Ausfall von Linienbusfahrten war der hohe Krankenstand beim Fahrpersonal. Mit dem Ende der Osterferien endeten die zusätzlichen Schulbusfahrten, die sogenannten Verstärkerfahrten, weil die Sonderförderprogramme eingestellt wurden und ohnehin nur noch zwei bis drei Fahrten aktiv gewesen seien.

Ruf-Taxi kommt gut an

Weil der Abstand gewahrt werden soll, gelten auch weiterhin Kapazitätseinschränkungen bei der Ruf-Taxi-Nutzung. Aufgrund des Abstandsgebots können lediglich 50 Prozent der Sitzplätze genutzt werden. Dennoch: Im ersten Quartal 2022 wurden so viele Menschen im Ruf-Taxi befördert wie noch nie. 5509 Menschen kamen durch dieses Angebot an ihr Ziel und wieder zurück. „2021 standen 82 000 Ruf-Taxi-fahrten im Fahrplan“, so Haas. Allein im ersten Quartal dieses Jahres wurden rund 4100 von 21 300 möglichen Ruf-Taxi-Fahrten gebucht, was 19,3 Prozent ausmacht. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 seien die Strecken im Raum Lauda, Boxberg und Eubigheim zudem verdichtet worden. „Es ist schon sehr viel Potenzial da“, meinte Thorsten Haas.

Ein weiteres Thema, waren die Mobilitätszentralen im Landkreis. Drei sollen es werden, die in Bad Mergentheim ist seit 2019 in Betrieb. Haas informierte, dass die Bestellung und Verwaltung des dortigen E-Autos und der Pedelecs zusätzlich zur Taubermobil-App auch über eine Desktoplösung möglich sei. Zum Fahren werde aber wieder das Handy benötigt. Nur über einen Code lassen sich die Schlösser öffnen. Das kritisierte Jochen Flasbeck (Freie Wähler). Damit, argumentierte er, würden 40 Prozent der Bevölkerung von diesem Angebot ausgeschlossen, weil sie Technik schlichtweg nicht beherrschten. Verlängert hat sich die maximale Ausleihdauer der Pedelecs von drei und nunmehr fünf Tage. Gerade zu den Ostertagen habe sich diese Regelung bewährt, was sich sicher auch an Pfingsten zeigen werde. Außerdem informierte der geschäftsführer über eine Preissenkung beim E-Auto. Bei 24 Stunden sei der Preis von 45 auf 30 Euro gefallen, pro Stunde sind nicht mehr vier, sondern nur noch drei Euro fällig.

Optimistisch blickt Haas in Richtung Taubermündung. Die Mobilitätszentrale in Wertheim soll, wenn Personal gefunden und geschult sei, nach den Sommerferien starten. Ein E-Auto sei bestellt, die Lieferspanne aber so lang, dass dieses bis zur Eröffnung nicht verfügbar sei. An einer Übergangslösung werde derzeit gearbeitet.

In Lauda, dem dritten und zunächst letzten Standort liefen Gespräche mit dem Besitzer des ehemaligen Postgebäudes. Ein Architekturbüro sei beauftragt worden, um die Umbaukosten zu kalkulieren. Auch die VGMT-Geschäftsstelle soll in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Ein genauer Termin steht derzeit noch nicht fest – geplant ist das erste Halbjahr 2023.

14-Uhr-Sperre weggefallen

Zur Tarifreform des Verkehrsverbunds Rhein–Neckar merkte Haas eine Vereinfachung des Systems und eine Verschlankung des Angebots als Reaktion auf die demografische Entwicklung an. Der Wegfall der 14-Uhr-Sperre zur Nutzung des Maxx-Tickets sei gut für den nahe zur bayerischen Grenze liegenden Main-Tauber-Kreis. „Rund 80 Kunden konnten dadurch von dem teureren Rhein-Neckar-Ticket auf das verhältnismäßig günstigere Maxx-Ticket wechseln“, so Thorsten Haas.

Knapp 20 Rentnerinnen und Rentner hätten von der Aktion des Landes Baden-Württemberg „Bus&Bahn statt Führerschein“ Gebrauch gemacht und ihren „Lappen“ gegen eine für zwölf Monate kostenfreie „Karte ab 60“ getauscht.

Beim 9-Euro-Ticket, das ab Juni eingeführt wird und mit dem jeder bundesweit bis Ende August für 9 Euro monatlich den ÖPNV einschließlich der Ruftaxis nutzen kann, schieden sich die Geister. Landrat Schauder meinte: „Ich halte davon wenig bis gar nichts. Alles, was den ÖPNV stärkt, ist gut. Aber ich glaube nicht, dass dies den ÖPNV nachhaltig stärkt.“ Mit 3,7 Milliarden Euro, die das Projekt kosten soll, könne man wesentlich Besseres anfangen. Schauder: „Das ist einfach eine kurzsichtige Politik. Das macht mich fassungslos.“

Dem stimmte Joachim Markert (CDU) zu, der mehr rhetorisch als ernsthaft fragte, wer das eigentlich bezahlen soll. Axel Wältz bezeichnete die Kampagne als „Strohfeuer“, Hans Hartung (Grüne) plädierte für ein 365-Euro-Ticket für ein Jahr statt für die begrenze 9-Euro-Variante und Joachim Döffinger (CDU) sprach von einer „politischen Sonntagsentscheidung“, die ihn störe. Einzig für Rolf Grüning (Die Linke) ist dieses Projekt mit Blick auf den Klimaschutz ein „Schritt in die richtige Richtung für einen kostengünstigen ÖPNV“.

Der VGMT-Geschäftsführer erläuterte, wie das 9-Euro-Ticket umgesetzt werden soll. Niemand solle seinen Abofahrschein kündigen, appellierte er. Wer per Bankeinzug zahle, dem werde weniger abgebucht, die anderen erhielten ihr zu viele gezahltes Geld in jedem Fall vergütet. Er erläuterte, dass durch das 9-Euro-Ticket 350 000 Euro Abovertriebseinnahmen fehlten. Haas: „Hier brauchen wir schnellstmöglich einen Ausgleich, ansonsten haben wir ein großes Problem mit der Zahlungsfähigkeit.“ Dazu merkte der Landrat an: „Ich glaube erst an eine Kompensation, wenn die Schecks ausgestellt sind.“

Weitere Themen waren , dass das Begleitpersonal für die Kindergartenkinder im Raum Creglingen ab September bei der Stadt Creglingen angestellt sein wird, dass es am 27. Mai eine Freifahraktion in Linienbussen und Ruf-Taxen aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der VGMT geben wird, dass der dazugehörige Festakt am 1. Juli gefeiert wird und die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim ab Juni Pilotschule für das neue Abo-System sein wird.