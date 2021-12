Baukosten verteuern sich in der Regel. Das kennen die Kreisräte schon und beschlossen deshalb bei ihrer Sitzung am Mittwoch die Kostensteigerung in Höhe von rund 677 000 Euro ohne Diskussion einstimmig.

Main-Tauber-Kreis. Mit dem Kauf des rund 16 000 Quadratmeter großen Grundstücks in der Külsheimer Siemensstraße durch den Kreis vor fast genau zwei Jahren wurde der Neubau der nördlichen

...