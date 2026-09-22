Sport aktuell Service Orte in der Region
Neues Gesetz wirft Fragen auf

65-Prozent-Pflicht fällt weg: Welche Heizung ist jetzt die Richtige?

Welche Heizung passt zu meinem Haus? Lohnt sich eine Wärmepumpe? Und kann man auf Biomethan oder grünen Wasserstoff setzen? Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz wirft viele Fragen auf.

Von 
Sabine Holroyd
Lesedauer: 
Angelika Gold vor der alten Heizungsanlage im Haus des Handwerks. © Sabine Holroyd
zurück zum Artikel

Melden Sie sich an oder schließen Sie ein Abo ab, um den gesamten Artikel lesen zu können. Als registrierter Nutzer können Sie monatlich drei FN+ Artikel kostenlos lesen. Abonnenten können unbegrenzt viele FN+ Artikel lesen.

Hallo [Vorname],
du kannst diesen FN+ Artikel kostenlos freischalten.

Du hast diesen Monat noch X Artikel frei.

Hallo [Vorname],
du hast bereits 3 FN+ Artikel in diesem Monat freigeschaltet.

Bitte schließe ein Abo ab, um jetzt weiterzulesen.

Redaktion Im Einsatz für die Lokalausgabe Tauberbischofsheim

URL dieses Artikels:

https://www.fnweb.de/region-main-tauber_artikel,-main-tauber-65-prozent-pflicht-faellt-weg-welche-heizung-ist-jetzt-die-richtige-_arid,2401071.html