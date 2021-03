  57 neue Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis. 57 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden heute im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von zwölf der 18 Städte und Gemeinden des Landkreises und befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens 43 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Für die Kontaktpersonen der neu Infizierten wird, sofern noch erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 3582. Ab Montag, 22. März, tritt die so genannte „Notbremse“ in Kraft.

