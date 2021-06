56 Hektar werden täglich versiegelt

Sehr geehrter Herr Bickel,

AdUnit urban-intext1

Ihrem Kommentar in der FN muss ich uneingeschränkt zustimmen. 56 Hektar werden täglich in Deutschland versiegelt. Welches Gemeindeoberhaupt lässt sich ein neues Bau- beziehungsweise Gewerbegebiet entgehen, was ja nicht nur Einmaleinnahmen bringt, sondern dauerhaft den Gemeindesäckel füllt?

Auch für das Grundwasser ein Riesenproblem. Zu glauben, dass allein mit neuen Technologien (zum Beispiel „grüne Energie“) der Klimawandel gestoppt oder gar zurück gedreht werden kann, ist absoluter Irrglaube.

Naturflächen, Wälder auch Meere scheiden immer mehr als CO2-Vernichter aus. Ganz zu schweigen vom rasanten Bevölkerungswachstum. Wir sitzen in der Titanic und rasen mit voller Geschwindigkeit auf den „Eisberg“ zu, mit dem Unterschied, dass das Schiff dieses mal mit einem Elektromotor unterwegs ist.

AdUnit urban-intext2

„Fridays for Future“ wird leider auch kein Umdenken bringen. Die Industriegesellschaften sitzen in der Profitfalle aus der es kein Entkommen gibt. Herr Fuest vom Ifo-Institut hat letzte Woche erst mehr Wachstum gefordert und dieser Herr berät die Bundesregierung. Herr Söder möchte die Verfahren für Baugenehmigungen beschleunigen. Da weiß man, wo die Reise hingeht und dass das Politiker-Geschwätz vom Klimawandel nur Makulatur ist.