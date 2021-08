500 Euro für Lebenshilfe

Main-Tauber-Kreis. Eine Spende von 500 Euro übergab Jolina Ruck von der Abteilung Personalentwicklung der Firma Würth Industrie Service an Jörg Hasenbusch, Vorsitzender der Lebenshilfe Main-Tauber. Dieser Betrag kam im Rahmen des wegen Corona in diesem Jahr als virtuelle „Summertour“ veranstalteten Sommerfests der Firma zusammen, bei der von Fernsehkoch Johann Lafer handsignierte Schürzen unter den Mitarbeitern versteigert worden sind. Hasenbusch zeigte sich erfreut über diese Idee und die Entscheidung, den Versteigerungserlös der Lebenshilfe als Spende zukommen zu lassen. Da bereits 2020 und auch in diesem Jahr wegen Corona fast alle ursprünglich geplanten Veranstaltungen abgesagt werden mussten, was mit erheblichen finanziellen Verlusten verbunden war, sei die Lebenshilfe für jeden Euro und erst recht für eine so stattliche Summe sehr dankbar. Die Lebenshilfe werte diese Unterstützung als klares und motivierendes Bekenntnis für ihre Arbeit für Menschen mit Handicap. In diesem Zusammenhang wies Hasenbusch darauf hin, dass die Lebenshilfe seit über 50 Jahren Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Angehörigen unterstütze. Vorrangiges Ziel sei es, diesen Menschen eine uneingeschränkte Teilnahme in der Gesellschaft zu ermöglichen. Hierfür sei es erforderlich, Barrieren abzubauen und die Gesellschaft für die Belange von Menschen mit Handicap zu sensibilisieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1