33 neue Coronavirus-Infektionen – Inzidenz steigt auf 116,8

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 74 neue Fälle

Insgesamt 74 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis, für Donnerstag (39) und Freitag (35) bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von 14 Städten und Gemeinden des Landkreises und befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens 19 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen und um eine Person, die aus dem Ausland zurückgekehrt ist. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 6308. „Die Zahl der Genesenen stieg um 22 Personen auf 6031. Somit sind derzeit 183 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen“, so das Landratsamt. Diese verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 2 (+1), Assamstadt: 11 (+9), Bad Mergentheim: 37 (+22), Boxberg: 10 (+5), Creglingen: 4 (+3), Freudenberg: 3, Großrinderfeld: 3, Grünsfeld: 3, Igersheim: 7 (+1), Königheim: 0, Külsheim: 6 (+1), Lauda-Königshofen: 26 (+7), Niederstetten: 8 (+3), Tauberbischofsheim: 24 (+7), Weikersheim: 4 (+4), Werbach: 5 (+4), Wertheim: 23 (+5) und Wittighausen: 7 (+2). Bei 43 Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1994 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. {element} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 104,8. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 4,6. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 258. Fastnacht und Karneval sollen in dieser Saison nicht noch einmal ausfallen. Deshalb haben sich das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg sowie die Narrenverbände und der Städte- und Gemeindetag bereits frühzeitig zu den Rahmenbedingungen ausgetauscht, die das gesellige Feiern möglich machen sollen. Grundlage sind dabei die bestehenden Regeln und Hygienevorgaben. Bei Saalveranstaltungen im Inneren setzen die Verbände auf 2G für die Gäste und für alle Beteiligten. Auf diese Weise können die Veranstalter auf die Maske und auf Abstandsregeln verzichten und die Räume voll auslasten. {furtherread} Bei Straßenveranstaltungen hingegen wird laut Ministerium ein Hygienekonzept nötig sein. Eine Arbeitsgruppe Vertretern der Narren- und Karnevalsverbände, des Städte- und Gemeindetags und des Gesundheitsministeriums erarbeitet nun den Rahmen eines Hygienekonzepts, das die Veranstalter vor Ort an die konkreten Gegebenheiten anpassen und vom örtlichen Gesundheitsamt genehmigen lassen müssen. Die Elemente 2G, 3G, Abstand und Maske werden dabei laut Ministerium eine wichtige Rolle spielen. Das Gesundheitsministerium erklärte, dass immer mehr Menschen geimpft oder genesen seien. Gerade den Geimpften und Genesenen sollten Freiheiten zurückgegeben werden. Deshalb sei mit der neuen Corona-Verordnung vor kurzem das 2G-Optionsmodell eingeführt worden. Dieses soll auch auf Fastnachtsveranstaltungen im Inneren übertragen werden, damit Geimpfte und Genesene unbeschwert feiern können. Erfreulicherweise sei dies auf große Zustimmung bei den Narren- und Karnevalsverbänden gestoßen. Auch für die Straßenfastnacht werde die Arbeitsgruppe gute Lösungen finden, hieß es. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte erklärte, dass es sehr hilfreich sei, schon so frühzeitig Gewissheit zu haben und jetzt in die Planung der neuen Kampagne einsteigen zu können. Die Närrinnen und Narren würden für Fastnacht und Karneval brennen – diese Tradition könne aber nur überleben, wenn die Menschen im Land sie auch ausleben dürfen. „Narren lasst Euch impfen“ Gerade für die kleinsten Narrenfreunde, die Kinder im Land, wäre es laut den Zünften schlimm, wenn sie schon zum zweiten Mal keine Fastnacht erleben könnten. Die 2G-Regel sei eine gute Möglichkeit für die Innenveranstaltungen. Mit der Aktion „Narren lasst Euch impfen“ hätten die Vereine sich an der Impfkampagne des Landes beteiligt und damit zur hohen Impfquote in Baden-Württemberg beigetragen. lra

