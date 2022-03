3,057 Millionen Euro für Main-Tauber-Kreis bewilligt

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis. An die Schulträger im Main-Tauber-Kreis sind bislang knapp über 3,057 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule bewilligt und davon fast 968 500 Euro ausgezahlt worden. Dies ergab eine schriftliche Anfrage des Landtagsvizepräsidenten und Wahlkreisabgeordneten Professor Dr. Wolfgang Reinhart an das Kultusministerium in Stuttgart. Zudem befinden sich aktuell noch Anträge aus dem Landkreis mit einem Volumen von circa 92 000 Euro beim Ministerium in Bearbeitung, weitere rund 95 000 Euro aus dem IT-Administratoren Förderprogramm sind bereits bewilligt.

„Es ist schön zu sehen, dass die noch unter der alten Bundesregierung bereitgestellten Mittel nicht in der Bürokratie hängen bleiben, sondern tatsächlich vor Ort auch ankommen“, so Reinhart.

Mit dem „DigitalPakt Schule“ unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Die Verwaltungsvereinbarung hat eine Laufzeit von 2019 bis 2024, in der der Bund insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellt.

Mittelverteilung

Die Mittelverteilung erfolgt nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“, womit auf Baden-Württemberg etwa 650 Millionen Euro entfallen. Erst kürzlich war Kritik an der Umsetzung des Digitalpakts laut geworden, nachdem bekannt wurde, dass erst 53,6 Millionen Euro an die Schulträger im Land geflossen sind, was lediglich acht Prozent der Fördersumme für Baden-Württemberg entspricht.

Auch hatten nur 40 Prozent der Schulträger im Land bislang Anträge bewilligt bekommen, womit im Schnitt nur jede vierte Schule in Baden-Württemberg begünstigt wird.

Medienentwicklungspläne

Ein Grund hierfür wird auch vom Kultusministerium in der vielerorts noch andauernden Erarbeitung der Medienentwicklungspläne gesehen. Ein vom Landesmedienzentrum zertifizierter Medienentwicklungsplan (MEP) für die jeweilige Schule ist Voraussetzung für die Förderung aus dem Digitalpakt. Beim MEP handelt es sich um ein zwischen Schule und Schulträger zu diskutierendes und gemeinsam zu verabschiedendes pädagogisch-technisches Konzept zur Medienbildung. „Diese Diskussionen benötigen Zeit, die durch die Anforderungen, die die Bewältigung der Pandemie an Schulen und Schulträger stellt, nicht immer ausreichend zur Verfügung steht.“, teilt das Kultusministerium in seiner Antwort mit.

42 Anträge aus dem Kreisgebiet

„Die mir nun vorliegenden Zahlen zeigen, dass sich die Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen im Kreis deutlich über dem Landestrend bewegen“, lobt Wolfgang Reinhart. Denn ausweislich des Antwortschreibens aus Stuttgart sind von 13 Schulträgern aus dem Main-Tauber-Kreis bislang 42 Anträge auf Zuschüsse aus dem Digitalpakt gestellt worden, wovon bereits 39 Anträge bewilligt wurden. Zudem liegt für 51 von 77 öffentlichen und privaten Schulen im Main-Tauber-Kreis bereits ein MEP mit Freigabeempfehlung vor, was einer Zertifizierungsquote von 66 Prozent entspricht.

„Die Umsetzung des Digitalpakts ist im Main-Tauber-Kreis auf einem guten und vorbildlichen Weg. Ich möchte daher ausdrücklich allen Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Schulen und Kommunalbehörden für ihre engagierte Arbeit hierbei danken, die zusätzlich zu den pandemischen Herausforderungen geleistet wurde.“, so Reinhart.

Hinzu kommen noch weitere über zwei Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln aus Zusatzprogrammen, die den Schulträgern im Main-Tauber-Kreis bereits zur Verfügung gestellt wurden – darunter knapp 1,5 Millionen Euro aus dem Sofortausstattungsprogramm für mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie rund 757 500 Euro aus dem Förderprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“.

Anschlussfinanzierung sichern

Auf praktische Zahlen heruntergebrochen sind demnach insgesamt 2677 mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie 358 mobile Endgeräte für Lehrkräfte angeschafft worden. „Diese Zahl wird sich weiter erhöhen, da das Programm noch einige Zeit läuft.“, lässt das Ministerium verlautbaren. Wolfgang Reinhart begrüßt die getätigten Investitionen und Anschaffungen, mahnt aber auch gerade mit Blick auf die Leihgeräte für Lehrerinnen und Lehrer zur Eile: „Fragen der Anschlussfinanzierung müssen hier rechtzeitig geklärt werden, damit eine Ausstattung der Lehrkräfte mit guten und sicheren Geräten auch langfristig gewährleistet wird. Wichtig ist nun, nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben“, appelliert der Landtagsvizepräsident. pmwr